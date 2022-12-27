«Дыра» в обороне: подмосковные мотострелки потеряли боеспособность под Сватово 27.12.2022, 10:42

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иллюстрационное фото

Потери подразделений 1-й танковой армии превысили 30%.

На Сватовском направлении внезапно потеряли боеспособность несколько подразделений танковой армии РФ: не помог даже подвоз новых «мобиков».

Потери превысили 30%: на Сватовском отрезке фронта в Луганской области у врага наметились «дыры» в обороне. Ведь сразу несколько передовых мотострелковых подразделений 1-й танковой армии ВС РФ уже не способны вести боевые действия и не подлежат быстрому восстановлению.

Эти трагические для противника события в северо-западном направлении от Сватово Луганской области прокомментировал в своем Телеграмм-канале 26 декабря военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко («Злой одессит»).

Эксперт отметил, что западнее населенного пункта Нижняя Дуванка (поселок городского типа Сватовского района Луганской области) отмечается резкое увеличение среднестатистических ежедневных потерь в рядах российских оккупационных войск. Вероятно, это следствие многочисленных лобовых атак, в которые командование врага бросает необученных и неподготовленных «мобиков», которые не знают даже, как вести себя под обстрелом ствольной или реактивной артиллерии или под минометным налетом.

«Зато их бросают на штурм позиций ВСУ с криком «Гойда!». Собственно, после подвоза новой биомассы ряд подразделений 423-го МСП 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии потерял боеспособность. Потери превышают 30% исходного состава. Аналогичная ситуация в подразделениях 9-го МСП 18-й МСД. Все эти подразделения в последнюю неделю настойчиво бросались в атаки», – отмечает Коваленко.

423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк (423 МСП, в/ч 91701) – формирование мотострелковых войск вооруженных сил рф численностью в полк, находящийся в составе 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии и в мирное время дислоцирующийся в г. Наро-Фоминск (Московская область).

Согласно оперативным данным мониторингового проекта DeepState по состоянию на начало суток 27 декабря, на Сватовском направлении в Луганской области продолжаются позиционные бои юго-западнее Кременной и в районе Площанки.

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