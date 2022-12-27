Артиллерия ВСУ одним выстрелом ликвидировала сразу 12 россиян под Бахмутом 3 27.12.2022, 10:52

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Взрыв попал на видео.

Артиллерия ВСУ накрыла крупное скопление российских военных, которые после возвращения с передовой собрались на отдых в одном из частных дворов под Бахмутом.

Разведка украинской армии с помощью дрона заметила передвижение более десятка россиян, отследив маршрут их движения.

Оккупанты двигались без прикрытия и маскировки, чем и обнаружили себя. Все подразделение последовало в пристройку к частному дому, который российские оккупанты заняли ранее.

При этом украинские военные терпеливо дождались, пока все подразделение соберется под крышей пристройки, после чего нанесли точный артиллерийский удар по ней.

На видео можно заметить, что под крышей здания собрались как минимум 12 российских военных - все они погибли после детонации снаряда и обрушения крыши здания им на головы.

На опубликованных кадрах один из украинских военных сопроводил видео своими комментариями и подтвердил, что все оккупанты, которые укрылись в здании, погибли.

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