Путин может рассориться с собственной армией 2 27.12.2022, 11:04

2,862

Генштаб РФ уже имеет зуб на главу Кремля.

Журналист, бывший депутат госдумы РФ Игорь Яковенко считает, что потеряв власть, Путин потеряет жизнь.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Путину волноваться по поводу поражения не нужно. Ему нужно волноваться только по поводу того, как к этому относятся силовые структуры России. Путин может поссориться с собственной армией, и такая возможность существует. Для Путина жизнь и власть - это одно и тоже. Потеряв власть, он теряет жизнь. Вооруженным силам России в ближайшее время может надоесть бессмысленно умирать. В армии РФ понимают, что ими руководит бездарное командование. Очевидный идиотизм Путина и Шойгу в том, как они командуют войной», - подчеркнул Яковенко.

Игорь Яковенко также добавил, что на расширенном заседании военной коллегии в России Путин наговорил много глупостей.

«Это был фейерверк глупостей, наговоренных Путиным и Шойгу. В России понимают, что количество жертв в армии РФ прямо пропорционально бездарности военного руководства. Генштаб РФ уже имеет зуб на Путина, количество жертв порождает недовольство в армии РФ», - добавил Яковенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».