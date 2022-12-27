Политзаключенный Денис Ивашин пригрозил порезать себе вены 27.12.2022, 11:09

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Денис Ивашин

Лукашисты устраивают провокации против журналиста за решеткой.

Супруга политзаключенного журналиста Дениса Ивашина Ольга Ивашина рассказала о провокациях против ее мужа. По ее словам, в ход идут как физические, так и информационные методы давления.

Один из бывших узников гродненской тюрьмы, художник и рок-музыкант Павел Белянов, который сейчас на свободе, подтвердил попытки провокаций в отношении Дениса Ивашина со стороны сотрудников тюрьмы, написала Ольга Ивашинa.

«Возможно, неудачную физическую провокацию решили заменить информационной. Возможно, они просто не знают, что в отличие от преступников и провокаторов, нам нечего скрывать. Павел Белянов рассказал, что был в двух камерах от Дениса, который, в свою очередь, некоторое время сидел с Валерием Троцким — его также обвиняют в «госизмене» и еще чем-то. Очевидно, чекисты по своим старым методичкам надеялись, что ребята начнут обсуждать «дела» и выдадут какую-то информацию».

Ольга Ивашина подчеркнула, что фиксирует не только прямые издевательства и пытки в отношении мужа, а даже такие попытки. С подачи Павла Белянова семья получила информацию, что неоднократно Дениса пытались скомпрометировать, переводили в камеру с людьми, у которых за решеткой «низкий социальный статус». Однако, продолжает она, ее муж довольно быстро адаптируется к внешним условиям, изучает внутренние правила и традиции, а потому сделал то, что делают заключенные в подобных условиях: потребовал от охранников перевести его в другую камеру — в противном случае физически навредит себе, порезав вены.

21 декабря во время свидания с матерью это подтвердил сам Денис, напомнив, что подобным образом вынуждены были «решать проблему» политзаключенные Павел Северинец, Николай Статкевич, Игорь Банцер и другие. В результате тюремщики предложили журналисту «альтернативу» — карцер. Где тот и отбыл в «морозильнике» 10 суток.

Дениса Ивашина осудили на 13 лет и 1 месяц колонии усиленного режима. Также его оштрафовали на 4800 рублей.

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