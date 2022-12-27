Украинские снайперы показали, как уничтожают оккупантов в районе Бахмута
- 27.12.2022, 11:13
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Идет 307-й день полномасштабной войны в Украине.
Украинские снайперы показали, как уничтожают российских военных на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
- Снайпер 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точными выстрелами отправляют в один конец российских оккупантов на Бахмутском направлении, - говорится в сообщении.
К тому же, Сухопутные войска ВСУ рассказали, как массово уничтожают захватчиков.