В Беловежской пуще началась зимняя перепись зубров

В Беловежской пуще началась зимняя перепись зубров1
- 27.12.2022, 11:18
Стада животных делятся на пять группировок.
Сотрудники национального парка «Беловежская пуща» начали проведение ежегодного зимнего учета пущанских зубров, сообщили в научном отделе учреждения.
Стада зубров живут в пуще по всей территории и делятся на пять группировок — северную, северо-западную, центральную, южную и юго-западную. Чтобы провести перепись животных, установить численность и половозрастной состав каждого стада, специалистам нужно много раз выезжать в конкретные места их проживания.
В этом году для переписи зубров используют «сравнительно новую» методику подсчета и определения половозрастного состава животных визуальными наземными методами. А также работают с квадракоптером. Он особенно удобен для осмотра больших скоплений зубров на открытой местности.
Полученные фото и видео специалисты переносят на компьютер, выбирают самый качественный снимок стада, по которому можно определить пол и возраст каждого зубра, и отмечают каждого разноцветными точками. В итоге получаются данные о составе стада.