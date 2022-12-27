В Беловежской пуще началась зимняя перепись зубров 1 27.12.2022, 11:18

Стада животных делятся на пять группировок.

Сотрудники национального парка «Беловежская пуща» начали проведение ежегодного зимнего учета пущанских зубров, сообщили в научном отделе учреждения.

Стада зубров живут в пуще по всей территории и делятся на пять группировок — северную, северо-западную, центральную, южную и юго-западную. Чтобы провести перепись животных, установить численность и половозрастной состав каждого стада, специалистам нужно много раз выезжать в конкретные места их проживания.

В этом году для переписи зубров используют «сравнительно новую» методику подсчета и определения половозрастного состава животных визуальными наземными методами. А также работают с квадракоптером. Он особенно удобен для осмотра больших скоплений зубров на открытой местности.

Полученные фото и видео специалисты переносят на компьютер, выбирают самый качественный снимок стада, по которому можно определить пол и возраст каждого зубра, и отмечают каждого разноцветными точками. В итоге получаются данные о составе стада.

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