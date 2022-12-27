Генерал Романенко: ВСУ начинают третью наступательную операцию 27.12.2022, 11:23

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«Окно возможностей» для успеха составляет всего чуть больше месяца.

В настоящее время Силы обороны Украины заканчивают второй этап оборонительной операции. Третий, наступательный, этап начнется тогда, когда армия страны-агрессора России потеряет любую возможность захватывать новые территории.

Такое окно возможностей для наступления может появиться в период до начала февраля, но для успеха украинской армии понадобится существенная военная помощь.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его оценкам, сегодня задача украинской армии – завершить второй этап стратегической оборонительной операции и перейти к третьему, наступательному.

«Первая наступательная операция врага и, соответственно, первая оборонительная операция наших Сил обороны была на севере, когда противник пытался осуществить блицкриг, вторая – на востоке и юге нашей страны», – пояснил генерал.

«Наша операция завершится как оборонительная тогда, когда своими усилиями, боевыми действиями мы переведем всю армию врага в состояние прекращения ведения наступательных действий, то есть к обороне. В том числе в районе Бахмута и вокруг него, на юге и востоке», – добавил он.

Романенко подчеркнул, что для успешного наступления Украине необходимы резервы и достаточное количество вооружений. При этом «окно возможностей» для успеха составляет всего чуть больше месяца.

«Что касается противника, то он может быть готов к новому наступлению в начале феврале, плюс-минус неделя. То есть они могут закончить свою вторую наступательную операцию тем, что перейдут к обороне, а потом будут планировать и проводить третью наступательную операцию, к которой они готовят стратегические силы», – заметил он.

В то же время генерал констатировал, что военной помощи союзников явно недостаточно для успешной деоккупации страны. В частности, он сообщил, что ежедневные затраты боеприпасов армией врага составляют порядка 20 тысяч, но западная помощь Украине существенно меньше.

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