Путин надел на Лукашенко странный перстень 27.12.2022, 11:27

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Глава РФ раздал перстни на неформальном саммите стран СНГ.

Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой «содружества». Подаренный перстень сразу надел Александр Лукашенко.

На каждом кольце из металла похожего на белое и желтое золото размещена символика СНГ, поздравление «С Новым годом 2023» и «Россия».

Владельцами колец стали сам Владимир Путин, Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подаренный перстень сразу же надел Александр Лукашенко. Кольцо на его руке заметили и на церемонии фотосъемки перед началом неформального саммита, и на самом заседании.

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