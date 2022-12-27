«Белавиа» объявила распродажу билетов по всем направлениям 27.12.2022, 11:31

фото: charter97.org

Цены - от 49 до 199 евро в обе стороны.

Авиакомпания «Белавиа» объявила промоакцию с распродажей билетов по всем регулярным направлениям. Купить билеты по сниженным тарифам можно только один день — 27 декабря. А вот даты путешествия могут быть в коридоре от 12 января до 25 марта 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Под акцию попали все направления, куда еще летает белорусская авиакомпания, кроме Туркменистана. Цены — от 49 до 199 евро в обе стороны с учетом налогов и сборов:

- 49 € — Москва, Санкт-Петербург;

- 99 € — Екатеринбург, Казань, Калининград;

- 149 € — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Сочи;

- 199 € — Ташкент, Астана, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку.

Купить акционные билеты можно как в обе стороны, так и в одну. Они продаются на сайте компании и в мобильном приложении. Срок между билетом «туда» и «обратно» не должен превышать один месяц.

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