Бойцы ВСУ из автомата и гранатомета бьют по оккупантам под Бахмутом
- 27.12.2022, 11:35
Фрагмент ближнего боя в Опытном показала 53-я бригада.
В сети опубликовали видео огневого поражения врага на улицах городка Опытного в южных окрестностях Бахмута. Бой ведет 53-я бригада ВСУ.
Информация обнародована в Telegram-канале «Бавовна».
На первом кадре – лицо молодого бойца, держащего оборону в подъезде жилого дома.
Рядом с ним – оружие, похожее на гранатомет. За дверью виден снег – это свидетельствует о том, что дата съемки – начало декабря.
Боец выбегает во двор и выкрикивает, что планирует бить «по русскому оккупанту». Мужчина направляется к углу дома, чтобы выстрелить по врагу из укрытия.
Видно, как земля вокруг здания покрыта слоем обломков кирпича, рам и настенной плитки. Дома напротив – без стекла и рам.
Через мгновение – вспышка огня: боец стреляет по позициям оккупантов.
И бегом возвращается в подъезд, хватает автомат и снова выбегает наружу.