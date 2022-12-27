Илон Маск отреагировал на безумные предсказания Медведева на 2023 год 13 27.12.2022, 11:39

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Илон Маск

Зампредседателя Совбеза РФ «предрек» миллиардеру пост президента США.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал сумасшедшие прогнозы замглавы совбеза РФ Дмитрия Медведева на 2023 год.

В своем посте в запрещенном в РФ Twitter представитель кремлевского режима предрек, в частности, колоссальный рост цен на газ и нефть, распад Евросоюза, захват Венгрией и Польшей западных областей Украины, а также гражданскую войну в США, по итогам которой американский миллиардер станет «президентом» некоторых штатов.

В свою очередь Маск назвал такой поток сознания «эпическим», а затем добавил, что более абсурдных прогнозов еще не слышал.

«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — отметил бизнесмен.

При этом ранее он уже реагировал на посты Медведева, явно насмехаясь над ним, как например, когда тот попытался потроллить Лиз Трасс, ушедшую с поста премьер-министра Великобритании.

«Кстати, как обстоят дела в Бахмуте?», — написал тогда Маск, имея ввиду фиаско ВС РФ, которые никак не могут прорвать оборону ВСУ на этом направлении, из-за чего несут огромные потери.

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