Армия РФ понесла серьезные потери в технике: опубликовано новое доказательство 1 27.12.2022, 11:44

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Воздушное пространство России сейчас как решето для малоразмерных дронов.

В открытых источниках было опубликовано фото российского ЗРПК Панцирь-С1 в Украине в необычном камуфляже. Комплекс оказался из экспортного контракта и предназначался для Ирана.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«Судя по нанесенному камуфляжу, можно сделать предположение, что это комплекс по иракскому контракту, предназначенный для ВС Ирака. То есть Россия сейчас срывает экспортные обязательства из-за нехватки ЗРПУ в зоне боевых действий», - отмечают военные.

Это, по данным СтратКома, еще раз доказывает серьезные потери комплексов малого радиуса действия.

«В связи с чем, стоит отметить, воздушное пространство самой России сейчас как решето для малоразмерных объектов», - добавляют военные.

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