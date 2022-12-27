Салаты на Новый год: Пять простых рецептов для праздничного стола 5 27.12.2022, 11:51

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Рецепты для тех, кому надоели «Оливье» и «Селедка под шубой».

Новый год - это семейный праздник, когда все близкие люди собираются за одним столом, разливают в бокалы шампанское и лакомятся вкусными блюдами. Одно из основных блюд на новогоднем столе - салат.

Если вам надоели типичные «Оливье» или «Селедка под шубой», в материале «Униан» вы узнаете, как приготовить салат на Новый год 2023 в виде кролика и узнаете рецепты других быстрых салатов.

Салат «Кролик»

Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик, но это совсем не значит, что все ингредиенты в салате придется закрасить черным пищевым красителем. Достаточно приготовить его в виде кролика, чем вы уже порадуете хозяина года.

Ингредиенты:

Ветчина - 200 г

Рис - 160 г

Кукуруза консервированная - 150 г

Яйца - 4 шт.

Лук репчатый - 60 г

Огурец - 30 г

Укроп свежий - 1 пучок (15 г)

Майонез - 80 г

Соль - 1/2 ч. ложки

Перец чёрный молотый - 1 щепотка

Сыр твёрдый - 300 г

Маслины без косточек - 1 шт.

Зелень свежая - несколько веточек

Морковь - несколько ломтиков.

В первую очередь вам нужно сварить рис и яйца. Пока они будут стоять на плите, подготовьте другие ингредиенты. Нарежьте ветчину, лук, огурцы, укроп и высыпьте их в большую миску. После того как остынут яйца и рис, отправьте их туда же, предварительно очистив яйца и порезав их мелкими кубиками. Добавьте кукурузу, соль, перец по вкусу и залейте все майонезом.

Теперь мы переходим к главному этапу - создание формы кролика. Выложите ваш салат на блюдце, сформировав туловище и голову животного. На мелкой терке натрите сыр и тщательно посыпьте все это. Затем вырежьте из ветчины ушки, носик и шею. Соедините их с туловищем и головой кролика. Чтобы сделать глаза, вам достаточно разрезать маслинку пополам. Украсьте все это морковкой, которую так любит хозяин года.

Салат с копченой курицей и лавашом

Салаты на Новый год без майонеза тоже презентабельно будут смотреться на вашем столе, особенно если их вкус поразит ваших гостей. В данном случае майонез можно заменить очень простой заправкой из растительного масла и горчицы в зернах.

Какие продукты вам понадобятся:

Куриная грудка копчёная – 300 г

Лаваш тонкий – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук зеленый – 0,5 пучка

Укроп свежий – 0,5 пучка.

Если вы искали рецепт быстрого салата, то вот это именно он. Нарежьте ломтиками лаваш, вареную морковь, копченую куриную грудку, зеленый лук и укроп. Высыпьте все это в салатницу и залейте вкусной заправкой из растительного масла и горчицы. Добавьте соль и перец по вкусу, сверху посыпьте укропчиком или петрушкой для красоты.

Салат «Анастасия»

Наверняка среди нас есть люди, которые не едят мясо. Что ж, кулинары изобрели специально для вас вегетарианский салат «Анастасия».

Какие ингредиенты в него входят:

Морковь - 0,5 кг

Орехи грецкие - 20 шт.

Лук репчатый - 0,5 кг

Шампиньоны - 1 кг

Чернослив - 250 г

Растительное масло - для обжаривания

Майонез постный - по вкусу.

Для приготовления этого быстрого салата на Новый год без мяса вам нужно на растительном масле обжарить грибы с морковью и луком, измельчить орехи, мелко нарезать чернослив и смешать все это в одном блюдце. Затем добавьте майонез и соль и перец по вкусу. Вуаля, ваш салат готов!

Салат «Гранатовый браслет»

Это невероятно красивый и яркий салат, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Он очень прост в приготовлении, однако его внешний вид просто сведет вас с ума.

Продукты:

Куриное филе - 300 г

Картофель - 2 шт.

Свекла - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Гранат - 1-2 шт.

Майонез.

В первую очередь вам нужно сварить куриную грудку, картофель, свеклу и морковь. Затем обжарьте на растительном масле лук. После этого натрите все овощи на терке, а мясо нарежьте мелкими кубиками. После этого возьмите большую тарелку и поставьте в центре стакан. Вокруг стакана выложите слой картофеля и смажьте его майонезом. Потом очередь курицы, и снова майонез. Третий слой за луком, а четвертый - за морковью. Здесь снова нужно добавить майонез и чуть-чуть соли. Пятым слоем будет свекла и майонез. После того как вы сформируете салат, вам нужно очистить гранат и щедро посыпать им ваш «круг». Затем поставьте «Гранатовый браслет» в холодильник хотя бы на часа два. Перед подачей на стол уберите стакан с тарелки.

Салат «Подсолнух»

Несмотря на такое летнее название, салат «Подсолнух» станет идеальным дополнением к основным новогодним блюдам. Готовить его не сложно, однако очень важна аккуратность в этом деле.

Что вам понадобится:

Шампиньоны свежие - 150 г.

Растительное масло - 2 ст. л.

Лук - 0,5-1 шт.

Соль, перец черный

Куриное отварное мясо - 200 г

Яйцо вареное - 2 шт.

Шампиньоны маринованные - 100 г

Сыр твердый - 80 г

Черные оливки без косточек - 0,5 банки

Майонез

Чипсы Pringles - 0,5 банки.

Для начала нужно обжарить грибы с луком, выложить их в глубокую тарелку и щедро полить майонезом. Затем сварите яйца и отделите готовые желтки от белков. Белки натрите на терке и посыпьте ими ваш салат, затем выложите еще один слой грибов, но уже маринованных шампиньонов. И вновь нанесите сеточку из майонеза. Следующий этап - натертый сыр положите на грибы и снова залейте все майонезом. Теперь пришла очередь желтков. Их тоже нужно натереть на мелкой терке и щедро посыпать ими ваше блюдо. Теперь дело за малым. Положите на желток маслины и украсьте ваш салат «Подсолнух» чипсами, разложив их по кругу.

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