закрыть
27 декабря 2022, вторник, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Результаты очень вкусные»: ВСУ нанесли удары по россиянам в Херсонской области

1
  • 27.12.2022, 11:55
  • 3,594
«Результаты очень вкусные»: ВСУ нанесли удары по россиянам в Херсонской области

Оккупанты пытались маневрировать на левом берегу Днепра, но им это не помогло.

В ночь на 27 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по позициям российских оккупационных войск в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты продолжают терроризировать огнем правый берег Днепра. Войска РФ обстреливают даже те территории, которые не были ими захвачены.

Гуменюк рассказала, что оккупанты маневрируют и опасаются ответа ВСУ, который «достаточно существенный».

«Сейчас мы еще не можем отчитаться о результатах, но они очень «вкусные», и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не «комары», это уже существеннее», — отметила она.

Накануне Гуменюк сообщала, что на юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип
На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип