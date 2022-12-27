«Результаты очень вкусные»: ВСУ нанесли удары по россиянам в Херсонской области 1 27.12.2022, 11:55

3,594

Оккупанты пытались маневрировать на левом берегу Днепра, но им это не помогло.

В ночь на 27 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по позициям российских оккупационных войск в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты продолжают терроризировать огнем правый берег Днепра. Войска РФ обстреливают даже те территории, которые не были ими захвачены.

Гуменюк рассказала, что оккупанты маневрируют и опасаются ответа ВСУ, который «достаточно существенный».

«Сейчас мы еще не можем отчитаться о результатах, но они очень «вкусные», и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не «комары», это уже существеннее», — отметила она.

Накануне Гуменюк сообщала, что на юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».