Рост «коммуналки» и новые налоги: что изменится в Беларуси с 1 января 3 27.12.2022, 12:02

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Новшества серьезно скажутся на доходах белорусов.

С 1 января в Беларуси заработает новый налог, а «упрощенка» для «ипэшников» должна исчезнуть. Главные изменения января 2023 года — в подборке onliner.by.

Наконец наступят большие выходные

Новый год начинается с хороших новостей. У большинства белорусов, которые работают по классической пятидневке, первая рабочая неделя 2023 года будет четырехдневной благодаря официальному выходному 2 января.

Увы, Рождество (7 января) приходится на субботу, и все же небольшой бонус есть и тут: рабочий день в пятницу, 6 января, сокращается на один час. Тем, кто на праздники работает, положены специальные надбавки.

Прогнозируют подорожание «коммуналки»

В 2023 году планируют дважды повысить тарифы на услуги ЖКХ: первый раз — с 1 января, второй — с 1 июня. Об этом говорил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире ОНТ: «По сложившейся практике, у нас рост тарифов зависит только от доходов населения, и он не превышает пяти долларов в эквиваленте в год. Этого мы будем придерживаться, никаких резких скачков мы не ожидаем».

Обычно «коммуналка» дорожает с января и с июня, однако в 2022-м тарифы на тепловую энергию решили не поднимать.

Теперь для назначения трудовой пенсии вам нужен страховой стаж побольше

Для назначения трудовой пенсии необходим стаж работы с уплатой трудовых взносов в пенсионный фонд — его называют трудовым стажем. Каждый год его у нас увеличивают на 6 месяцев (пока он не составит 20 лет), в 2022-м он составляет 18 лет и 6 месяцев. Соответственно, в 2023 году для получения такой пенсии понадобится 19 лет страхового стажа.

В Минтруда напоминают, что матерям четверых детей для назначения трудовой пенсии достаточно 10 лет страхового стажа, для матерей пятерых детей — 5 лет.

Планируется полная отмена УСН для индивидуальных предпринимателей

Также сокращается перечень тех, кто может применять упрощенку. В 2022 году ее еще могли использовать турфирмы, общепит, айтишники, оформившие ИП, предприниматели, которые работали в сфере здравоохранения. При УСН «ипэшники» уплачивали 6% от валовой выручки (в отношении некоторых доходов — 16%: например, если получали выручку от организации, учредитель которой — близкий родственник).

C 1 января предпринимателям нужно выбирать:

остаться в статусе ИП, применять общую систему налогообложения или уплачивать единый налог;

оформить юрлицо и остаться на упрощенке (с уплатой 6%);

быть самозанятым (ставки единого налога указаны в приложении 24 к Налоговому кодексу);

уплачивать налог на профессиональный доход (постановление Совмина от 8 декабря 2022 года №851).

С 1 января 2023 года перейти на упрощенную систему налогообложения вправе организации, у которых численность работников в среднем за 9 месяцев 2022 года не превысила 50 человек и валовая выручка нарастающим итогом за этот же период составила не более 1 612 500 рублей, сообщают в МНС.

Появится налог на профессиональный доход

В налоговой объясняют, что это специальный налоговый режим для физлиц, перейти на который можно добровольно. Для применения этого налога нужно использовать приложение «Налог на профессиональный доход».

Кто имеет право его применять?

Физлица, которые получают профессиональный доход от:

деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают физических лиц по трудовым договорам и (или) по гражданско-правовым договорам;

использования имущества.

Уплата налога на профессиональный доход заменяет уплату:

подоходного налога с физических лиц;

сбора за осуществление ремесленной деятельности;

единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;

обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Ставка по новому налогу составит 10% либо 20% в зависимости от условий. Подробнее можно узнать здесь и здесь.

С 1 января физлица смогут задекларировать доход за 2022 год

С начала 2023 года начинается кампания по декларированию физлицами доходов за 2022 год. Представить декларацию (расчет) о доходах, полученных в 2022 году, физлица должны не позднее 31 марта 2023 года.

Отчитаться о доходах необходимо, если вы в 2022 году как физлицо, например, продали вторую квартиру в течение пяти лет, легковой автомобиль в течение календарного года, получили подарки не от близких родственников на сумму более 8078 рублей либо получали доходы от источников за пределами Республики Беларусь, напоминает налоговая. Подробности смотрите здесь.

Кассы должны появиться даже у продавцов на сельскохозяйственных ярмарках

С начала 2023 года ИП и юрлица «при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами» обязаны использовать кассовое оборудование. В МНС уточняют, что кассы должны быть даже у продавцов сельскохозяйственных товаров на ярмарках.

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