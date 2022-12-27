В Донецке отомстили за Бучу: партизаны подожгли машину с меткой «Z» 6 27.12.2022, 12:06

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Дерзкую акцию провели среди бела дня.

В Донецке, находящемся под контролем российских оккупационных войск, неизвестный «зорро» среди бела дня поджег авто, на котором красовался символ российского вторжения в Украину (буква Z), видео опубликовало издание obozrevatel.com.

Кроме того, смелый парень (или девушка, в комментариях возникла дискуссия по этому поводу) нарисовал красной краской на дверце машины «За Бучу».

Лицо человека на видео не попало, поскольку было спрятано под капюшоном. Он вначале положил на капот авто материю, судя по всему, пропитанную бензином или другим ГСМ. Затем поджег ее и сразу убежал.

Передок машины вспыхнул мгновенно, что создало картину особой красоты на фоне кроваво-красной надписи, напоминающей о зверствах россиян в Буче.

Машина с современной российской «свастикой» – символом войск РФ в Украине Z на стекле. Также на дверце авто видна надпись красной краской «За Бучу», что, очевидно, объясняет причины поступка неизвестного мстителя.

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