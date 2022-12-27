Мобильный оператор А1 повышает размер абонентской платы по многим тарифам 4 27.12.2022, 12:08

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Но с оговоркой.

Компания A1 с 31 декабря намерена изменить тарифы на некоторые услуги связи для физлиц и компаний. Но мобильный оператор уточняет, что поднимет стоимость в том случае, если это согласуют чиновники.

Компания планирует увеличить размер абонентской платы по многим тарифам. Также хотят повысить стоимость интернета сверх объема, который включен в абонентскую плату, а также ценник на исходящие звонки, SMS и MMS.

Также А1 с 31 декабря планирует изменить условия по некоторым архивным тарифным планам. К примеру, безлимит минут внутри сети, который включен в архивные тарифные планы «Стартовый», «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт 2», «Комфорт 4», «Комфорт S» и «Комфорт M», хотят вывести в отдельный пакет «Безлимит минут внутри сети плюс».

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