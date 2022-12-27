Сбежавшие с фронта российские «мобики» нагрянули с автоматами и пулеметами в отдел полиции в Подмосковье 7 27.12.2022, 12:10

13,336

Военные РФ дезертировали из Луганской области.

В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян. Они сбежали с оружием из Луганской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как говорится в сообщении, мобилизованные в возрасте от 20 до 44 лет явились в отдел полиции с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Отмечается, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под временно оккупированный Луганск.

На место были вызваны следователи. Те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».