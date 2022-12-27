Сбежавшие с фронта российские «мобики» нагрянули с автоматами и пулеметами в отдел полиции в Подмосковье

Сбежавшие с фронта российские «мобики» нагрянули с автоматами и пулеметами в отдел полиции в Подмосковье7
- 27.12.2022, 12:10
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Военные РФ дезертировали из Луганской области.
В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян. Они сбежали с оружием из Луганской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как говорится в сообщении, мобилизованные в возрасте от 20 до 44 лет явились в отдел полиции с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.
Отмечается, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под временно оккупированный Луганск.
На место были вызваны следователи. Те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья.