Гродненца приговорили к трем годам колонии за «оскорбление Лукашенко» 9 27.12.2022, 12:28

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Приговор вынес судья Дмитрий Гришин.

В Гродненском районном суде 19 декабря осудили Руслана Красова по ч. 2 ст. 368 УК («Оскорбление Лукашенко») и ч. 2 ст. 367 УК («Клевета в отношении Лукашенко»). Судья Дмитрий Гришин назначил мужчине три года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

По информации прокуратуры Гродненского района, Руслану поставили в вину «ряд преступлений экстремистской направленности».

Как заявило следствие, Руслан с февраля 2017 по ноябрь 2020 разместил на своей странице в «Одноклассниках» публикации с «оскорбительными» и «клеветническими высказываниями» в адрес Лукашенко. Также в публикациях присутствовали обвинения Лукашенко в убийстве.

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