Видеофакт: Раненый оккупант, которого бросили товарищи, подрывает себя гранатой 19 27.12.2022, 12:34

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Россиянин понял, что помощи ждать не стоит.

Российские захватчики, которых бросают «пушечным мясом» на штурм украинских позиций, получив ранение, уже не надеются, что их кто-то будет спасать и кончают жизнь самоубийством.

Видео с одним из таких примеров было обнародовано во вторник, 27 декабря, Командованием десантно-штурмовых войск ЗСУ.

На нем видно, как украинский дрон сбрасывает в яму с солдатами противника фугас, в результате чего большинство россиян гибнет, а один из них получает осколочные ранения.

Осознавая, что эвакуировать его никто не будет, оккупант решает подорвать самого себя гранатой.

Где именно было снято данное видео, не уточняется.

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