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Видеофакт: Раненый оккупант, которого бросили товарищи, подрывает себя гранатой

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  • 27.12.2022, 12:34
  • 10,388
Видеофакт: Раненый оккупант, которого бросили товарищи, подрывает себя гранатой

Россиянин понял, что помощи ждать не стоит.

Российские захватчики, которых бросают «пушечным мясом» на штурм украинских позиций, получив ранение, уже не надеются, что их кто-то будет спасать и кончают жизнь самоубийством.

Видео с одним из таких примеров было обнародовано во вторник, 27 декабря, Командованием десантно-штурмовых войск ЗСУ.

На нем видно, как украинский дрон сбрасывает в яму с солдатами противника фугас, в результате чего большинство россиян гибнет, а один из них получает осколочные ранения.

Осознавая, что эвакуировать его никто не будет, оккупант решает подорвать самого себя гранатой.

Где именно было снято данное видео, не уточняется.

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