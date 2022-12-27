«Виталюр» передает все свои магазины в аренду другой сети 13 27.12.2022, 12:44

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Что случилось?

Торговая сеть «Виталюр» в ближайшее время передаст в аренду «Санта Ритейл» все свои торговые объекты.

Как пишет пропагандистское издание «СБ», целью и условием сделки является полное погашение дебиторской задолженности «Виталюра» перед поставщиками. Это произойдет в рамках соглашения между двумя торговыми сетями.

О достигнутом соглашении главный акционер «Виталюра» Александр Яцук и гендиректор ООО «Санта Ритейл» Александра Чуйко заявили на встрече с ведущими поставщиками.

Генеральный директор ОДО «Виталюр» Александр Колесников обрисовал перспективы:

— Между ОДО «Виталюр» и ООО «Санта Ритейл» достигнуто соглашение по заключению сделки, предусматривающей передачу в аренду всех торговых объектов сети «Виталюр». Целью и условием сделки является полное погашение дебиторской задолженности перед поставщиками. На сегодняшний день мы имеем высокий статус готовности сделки. Согласованы ключевые параметры, в том числе объем площадей, которые передаются в аренду. Это 84 торговых объекта. Хочу подчеркнуть, что мы не планируем никаких реорганизационных движений. В рамках текущей сделки юрлица объектов недвижимости, которые передаются в аренду, останутся прежними. Никаких иных субъектов хозяйствования, чтобы избежать требований по задолженности, создаваться не будет. Тем более не рассматриваются никакие вопросы, связанные с ликвидацией либо банкротством.

Таким образом, фактически сделка заключена, но требует времени на юридическое оформление договоренностей.

Присутствовавший на встрече генеральный директор ООО «Санта Ритейл» Александр Чуйко, подтвердил намерения компании:

— Это должно происходить в кратчайшие сроки. Чем дальше мы будем затягивать, тем более негативно это будет сказываться на всех.

Приоритеты участников сделки ясны. Для ООО «Санта Ритейл» — это значительное укрупнение бизнеса. Объединение двух компаний фактически приведет к созданию второго крупнейшего ритейлера на территории страны. Для ОДО «Виталюр» — это возможность преодолеть трудности, которые компания испытывает с текущим оборотным капиталом, и на сто процентов рассчитаться со всеми поставщиками, как в Беларуси, так и за ее пределами.

Кроме того, рассматривается возможность проведения процедуры уступки долгов, но с 1 января по постановлению правительства любые подобные операции запрещены. Поэтому главы компаний обратились в МАРТ, Мингорисполком и Комитет государственного контроля с просьбой о помощи — официальное разрешение упростило бы задачу ликвидации задолженностей перед поставщиками.

Но в любом случае для покрытия долга в рамках сделки предусмотрена продажа оборудования внутри торговых объектов, это примерно две трети общего долга компании, произойдет также продажа остатков товара. Завершить сделку планируется до конца января.

«Виталюр» в данный момент сталкивается с непропорциональным списанием средств для покрытия долгов вне зависимости от их срока. Выставление поставщиками в непропорциональном объеме требований по уплате долгов фактически блокирует нормальную работу со счетом и с движением денег в компании, возникают также трудности с текущими бюджетными платежами.

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