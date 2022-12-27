Новый год 2023: главные приметы и ритуалы 4 27.12.2022, 12:57

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Что можно и что нельзя делать в новогоднюю ночь для привлечения удачи.

Новый год 2023 уже совсем скоро, подарки уже почти куплены, елка украшена, меню составлено, итоги подведены и, возможно, даже составлены планы на следующий год. Возникает вопрос, как же встречать Новый год, как лучше провести новогоднюю ночь и что делать, чтобы желании в Новом году сбывались, пишет 1plus1.ua.

Новый год 2023: Ритуалы

Уборка

Первое, на что стоит обратить внимание – подготовка к празднику. Очень важно накануне убрать в своем доме, выбросить хлам, разложить все по местам и обязательно очень тщательно вымыть пол, протереть пыль. Можно в воду добавить соль. Уборка перед Новым годом должна быть не менее тщательной, чем перед Пасхой. Вообще, очень рекомендуют закрыть все дела, которые «висят» в планере незавершенными.

Оставить обиды в прошлом

Считается, что нужно очиститься и ментально. Убрав в доме, стоит заняться и духовным очищением. Можно написать письма, где выписать все обиды на конкретного человека, на обратной стороне написать, что хотели бы услышать в ответ и сжечь это письмо. Главное, соблюдать пожарную безопасность во время этого ритуала и не оставлять огонь без присмотра.

Очищение

Главное, что необходимо успеть – не нарезать салаты, а уделить время себе. Принять ванну, лучше с солью, вымыть голову и провести другие банные ритуалы. Заранее запланируйте время на это, чтобы не принимать наспех душ в последние минуты перед боем курантов.

Украсить елку и декорировать свое жилье

Некоторые традиции считают, что живая срезанная сосна не несет положительных энергий, если очень долго стоит в доме, однако сейчас много альтернатив: от елок в горшках до более экологичных искусственных. Во всяком случае, новогоднее дерево, украшенное с любовью, принесет больше удачи в Новом году. Также, красивый декор вашего дома только добавит новогоднего настроения в канун праздника.

Новая одежда

Считается, что Новый год необходимо встречать во всем новом и чистом, даже белье должно быть новое. Раньше мы рассказывали, какого цвета выбрать одежду для новогодней ночи. Если указанного цвета не нашлось, можно использовать соответствующие аксессуары.

Новогодний стол: новая или праздничная скатерть

Скатерть на новогоднем столе должна быть новой или очень праздничной. Таким образом, умножаются все блага и энергии, которые будет нести новогодняя ночь. Новогодний стол должен быть богатым и разнообразным. Тогда в Новом году у семьи будет достаток. Однако, есть до самой ночи не стоит. Ужин лучше сделать немного раньше, а в полночь ограничиться чем-нибудь легким. Рекомендуем ознакомиться с нашими рецептами новогодних салатов, чтобы разнообразить ваше меню. Во многих культурах также считается, что алкоголь оказывает негативное влияние на энергетику человека именно в новогоднюю ночь.

Ритуал на достаток

Этот ритуал был взят из китайских традиций, однако, он уже успел прижиться и у нас. Нужно разложить по дому 100 апельсинов в канун Нового года. Позже их нужно будет съесть. Лучше не оставлять их и более трех дней. Апельсины можно заменить на мандарины.

Новогодний ритуал на желания

Перед тем, как отправиться спать, написать 12 самых заветных желаний на бумажках и положить под подушку (еще удобнее – в наволочку, чтобы не потерять). Утром, только проснувшись, но не вставая с кровати, достать наугад три бумажки. Очень часто именно эти желания сбываются в течение года. Мы собрали для вас советы, как правильно формулировать свои желания.

Ритуал 12 месяцев

Считается, если записывать все, что интересного происходит с вами первые 12 дней с наступления Нового года, так же вы проведете и 12 месяцев самого года. Следует понаблюдать, возможно, будут какие-то важные подсказки. Так же можно проанализировать и последние 12 дней перед Новым годом.

Новый год 2023: Приметы к новогодней ночи

Если девушка, нарезая салаты, случайно порежется, в следующем году обязательно выйдет замуж.

Кого первым девушка встретит утром 1 января, укажет, за кого она выйдет замуж: если это сотрудник – возможно, женихом будет коллега, если друг – из круга друзей. Если же девушка встретит незнакомца, в следующем году останется в девках.

Наши предки считали, что если девушка разольет воду – это предрекает ей мужчину-пьяницу.

Издавна считалось, что если первым засевать утром придет мальчик, удача будет следовать за вами весь следующий год.

Что нельзя делать в Новый год

Нельзя брать в долг и давать деньги в канун Нового года

Нельзя встречать новый год в старом и неопрятном наряде

Нельзя выбрасывать мусор в период с вечера 31 декабря и до обеда 1 января. Хотя, например, в китайской традиции, наоборот, считается, что мусор не должен ночевать дома, это несет еще более негативные энергии.

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