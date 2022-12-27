В Беларусь пришел свиной грипп: как защититься 2 27.12.2022, 13:19

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Фото: sxc.hu

Белорусские медики подробно рассказали о ситуации с эпидемией.

Кажется, что все вокруг болеют — и взрослые, и дети. В нынешнем году в Беларусь раньше обычного пришел свиной грипп (белорусов это словосочетание пугает еще с 2009 года), одновременно с ним циркулируют коронавирус и другие респираторные вирусы. В России из-за распространенности гриппа даже закрываются школы.

Office Life собрал все, что известно о сегодняшней ситуации с заболеваемостью, и рассказывает, стоит ли бояться свиного гриппа, чем от него лечиться и не поздно ли еще привиться.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Действительно, многие сейчас болеют, говорят белорусские медики, но ничего экстраординарного не происходит.

В Беларусь пришел грипп — раньше чем обычно (но в прошлом году, справедливости ради, он тоже был ранним), — никуда не делся коронавирус, также циркулируют другие респираторные вирусы.

Заболеваемость гриппом в Беларуси растет, но сложной ситуации не прогнозируется, уверяет заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов.

КАКИМ ГРИППОМ МЫ БОЛЕЕМ? А КОРОНАВИРУС КУДА ДЕЛСЯ?

Сейчас наиболее активны два вируса гриппа А — H1N1 (тот самый свиной, распространен в Беларуси и России) и H3N2 (циркулирует в Европе), — а также вирусы гриппа В. Об этом недавно рассказывала на пресс-конференции заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

У нас чаще всего выявляется вирус H1N1. Также регистрируются случаи заболевания вирусом гриппа В.

Коронавирус тоже никуда не делся, равно как и другие сезонные вирусы: респираторно-синцитиальный, метапневмовирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп.

Особенностью этого эпидемиологического сезона должна стать одновременная циркуляция вирусов гриппа, коронавируса и респираторных вирусов, что получило название тридемия, говорил ранее министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Но наше здравоохранение это не пугает, несмотря на ожидаемое в ближайшее время появление двух новых штаммов коронавируса: министр считает, что у нас достаточно высокая, чтобы не было катастрофы, доля вакцинированных и полностью готовая к нагрузке система.

СВИНОЙ ГРИПП — ЭТО ТОТ, КОТОРЫМ МЫ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО БОЛЕЛИ В 2009-М?

В принципе, да, это тот же свиной грипп, который бушевал и вызвал пандемию в мире в 2009-2010 годах. Но есть важное изменение: с тех пор он утратил свой пандемический потенциал.

Отвечая на вопрос, возможно ли повторение пандемической ситуации 2009 года в связи с распространением вируса гриппа А (H1N1), завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов говорит, что тогда это был новый штамм, была другая заболеваемость и тяжесть протекания болезни, другие группы риска, внесезонное возникновение заболевания, свои законы развития ситуации.

А сейчас, когда вирус утратил пандемический потенциал, он стал обыкновенным и нам не страшным. Он с тех пор циркулирует каждый сезон и «пропадал» только последние два года — когда его вытеснял из зоны обычного обитания пандемический коронавирус. Сейчас свиной грипп возвращается на свое место. Ничего необычного не происходит, говорит Игорь Карпов.

С другой стороны, считает российский иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Крючков, нынешний сезон в нашем регионе может стать «самым серьезным за три-пять лет не только по гриппу, но и по другим ОРВИ» — но не потому, что к нам пришел именно свиной грипп. И эксперт тоже не прогнозирует такой тяжелой ситуации со свиным гриппом, которая сложилась в 2009 году.

— Это первый за три года сезон, когда отсутствуют практически любые эффективные противоэпидемические антиковидные ограничения, — поясняет медик. — Кроме того, практически нет того специфического иммунитета к гриппу, который вырабатывался ранее: в 2020 и 2021 годах гриппа почти не было просто потому, что на его распространение повлияли противоэпидемические меры, принимаемые для ограничения распространения ковида.

С ним согласен именитый российский вирусолог, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

— За последние два года в мире практически не было эпидемий гриппа. Это, вероятно, произошло из-за ковидных ограничений: массового ношения масок, локдаунов и прочих ограничительных мер. За это время коллективный иммунитет против гриппа очень сильно ослаб. Поэтому нынешняя волна более масштабная, чем в предыдущие годы.

По словам ученого, также нужно учитывать, что за эти два года в популяции появилось много новых людей: рождались младенцы — и у этих детей, которые вообще никогда с гриппом не сталкивались, иммунитет к нему отсутствует полностью. Эта возрастная категория, считает Петр Чумаков, будет вносить вклад в увеличение заболеваемости, возможно, некоторые малыши будут переносить грипп тяжелее взрослых.

Известный российский врач-эпидемиолог РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что на распространение свиного гриппа также влияет ослабленный после пандемии коронавируса иммунитет и хронический стресс в популяции.

КАК ПОНЯТЬ — У МЕНЯ ГРИПП ИЛИ КОРОНАВИРУС?

Симптомы гриппа и коронавируса действительно на первый взгляд похожи: высокая температура, выраженная интоксикация, сухой кашель.

Но есть и ключевые особенности гриппа, рассказывает белорусский инфекционист Никита Соловей.

1. При гриппе, в отличие от других острых респираторных заболеваний, на первый план выходит высокая температура — обычно всегда выше 38С°, а также выраженный интоксикационный синдром: сильная общая слабость, разбитость, боли в мышцах, суставах, сильная головная боль, светобоязнь, боли при движении глазами, слезотечение.

2. Сухой кашель чаще всего появляется позже. У части пациентов (особенно маленьких детей) могут быть проявления, связанные с ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

Чтобы точно определить, какой у вас вирус, нужно сдать тест.

ОГО, НА ГРИПП ТОЖЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ?

Конечно. Диагноз «грипп» можно с уверенностью установить с помощью ПЦР-теста, так же как и при коронавирусе. Но его всем подряд не делают — нет смысла, в отличие от коронавируса, когда требовались жесткие ограничительные меры и без тестов было не обойтись.

А КАК ЛЕЧИТЬСЯ?

Вообще, ВОЗ считает, что у большинства людей грипп проходит самостоятельно: температура нормализуется и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Но это при условии, что вы совершенно здоровый человек, не ходите больным на работу, выполняете требования постельного и питьевого режимов и т. д.

Белорусские же медики рекомендуют заболевшим обязательно обратиться к врачу: вам назначат адекватное лечение и будут контролировать состояние. Врач, следуя клиническим протоколам, скорее всего, назначит вам препараты с действующим веществом осельтамивир (отпускаются в аптеках без рецептов).

Никита Соловей, врач-инфекционист:

— В Беларуси есть единственное противовирусное средство, обладающее противогриппозным действием, и это — осельтамивир. Его используют и у взрослых, и у детей с двух недель жизни как можно раньше от начала гриппа. Начало лечения в первые 48 часов позволяет оборвать развитие инфекции и обеспечивает быстрое выздоровление практически у всех пациентов, — поясняет врач-инфекционист Никита Соловей. — Осельтамивир относится к безрецептурным препаратам, однако следует помнить, что он эффективен только при гриппе и не оказывает никакого влияния на другие вирусные возбудители, включая коронавирусы.

Антибиотики всем подряд и бесконтрольно ни в коем случае принимать не стоит: обычно при гриппе ими лечат строго по показаниям, чаще в стационаре, при развитии тяжелых, осложненных форм болезни в группах особого риска.

— Все другие лекарственные средства, в том числе иммуномодуляторы, позиционируемые некоторыми производителями как противогриппозные, не обладают доказанной клинической эффективностью при гриппе и не должны назначаться для его лечения. Их нет в международных протоколах лечения гриппа и в клинических протоколах по инфекционным заболеваниям в Республике Беларусь, — обращает внимание доктор Соловей.

По его словам, препараты с действующим веществом римантадин, которые длительно применялись как противогриппозные, тоже сейчас бесполезны и не должны назначаться.

А ОСЛОЖНЕНИЯ СЛУЧАЮТСЯ?

Иногда грипп действительно может приводить к достаточно серьезным осложнениям. Среди них нередки бактериальные осложнения дыхательных путей, а также другие: миокардиты (воспаление сердечной мышцы), декомпенсация ранее существовавших болезней, миозиты (поражения мышц), рабдомиолиз (при нем разрушаются ткани скелетных мышц) и др.

Кто в группе риска:

дети до двух лет, взрослые старше 65 лет;

беременные и родильницы в течение двух недель после родов;

пациенты практически с любыми хроническими или онкологическими заболеваниями;

иммунокомпрометированные пациенты: онкобольные, получающие химиотерапию, люди с ВИЧ и т. д.;

пациенты с патологическим ожирением;

постояльцы домов-интернатов, учреждений длительного ухода.

Также стоит помнить, что в период высокой активности гриппа и других респираторных инфекций люди часто заболевают менингитом: в России уже произошла вспышка, поэтому белорусский Минздрав выпустил памятку по менингококковой инфекции.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ГРИППА ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ?

Есть симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать: нужно срочно ехать в больницу.

Высокая температура, которая держится уже несколько дней и плохо сбивается жаропонижающими;

одышка, затруднение дыхания;

мучительный непрекращающийся сухой кашель, боль в груди;

синюшность кожи и слизистых;

выраженное изменение поведения — например, возбуждение или патологическая сонливость;

выраженное снижение артериального давления.

ЕСЛИ Я НЕ ПРИВИВАЛСЯ ОТ ГРИППА, УЖЕ ПОЗДНО?

В принципе, никогда не поздно — просто иммунный ответ формируется не так быстро, как хотелось бы. Вспышка заболеваемости происходит уже сейчас, а вакцина, которой вы привьетесь завтра, начнет защищать вас где-то через две-четыре недели. С другой стороны, в течение этого времени можно всеми силами пытаться избежать заражения, а волна гриппа может так быстро и не закончиться: на эпидсезон влияет не только штамм, но и, например, погодные условия. Когда холодно и повышенная влажность, вирус легче распространяется.

Белорусские медики приводят данные о заболеваемости гриппом среди привитого и непривитого населения в эпидемический период активности респираторных вирусов 2021-2022 годов — и они говорят, что вакцинация действительно работает. Заболеваемость гриппом среди привитых в эти годы была почти в 10 раз ниже, чем среди непривитых.

Вообще же в Беларуси кампания вакцинации против гриппа завершена, привито, по официальным данным Минздрава, более 40% населения. Те, кто не привился раньше, сейчас могут сделать прививку платно — в минских поликлиниках и частных центрах есть французская четырехкомпонентная вакцина «Ваксигрипп Тетра». Ну и не забывайте о приеме витамина D, говорят медики: его дефицит ухудшает сопротивляемость организма вирусам.

А ВАКЦИНА ТОЧНО ПОМОЖЕТ И ОТ СВИНОГО ГРИППА?

Да, уверяет заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов. Применяемые в Беларуси вакцины против гриппа способны защитить от вируса гриппа А (H1N1), или так называемого свиного: в их состав в этот эпидсезон включены нужные штаммы.

Наиболее эффективны четырехкомпонентные вакцины, которые содержат антигены двух циркулирующих в популяции типов вируса гриппа А и двух линий гриппа В.

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