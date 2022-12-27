Однокурсник Путина: Кремль уже почти потратил армию, которую запустил в Украину 24 февраля 27.12.2022, 13:23

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Юрий Швец

Это были самые боеспособные части РФ.

Для НАТО и США есть прямая финансовая выгода помогать Украине в войне, которую против нее развязала Россия. Об этом в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

«На поле боя в Украине перемалывается российская военная машина. Он [Путин] уже практически потратил всю армию, которую запустил в Украину 24 февраля. А это были самые боеспособные части. То, что будет [переброшено в Украину из России дальше], – это уже второй сорт», – отметил Швец.

Живущий в США бывший советский разведчик отметил, что в Америке раздаются голоса о том, что помощь Украине обходится очень дорого, но это потому, что «есть политическая борьба, поэтому выдумывается вопрос – и потом он раздувается».

«Мы на это [перемалывание оккупантов] потратили 5,6% военного бюджета Пентагона. Если бы НАТО вступал в борьбу, чтобы перемолоть российскую армию в таком количестве, нам бы понадобился триллион [долларов]. А так мы это сделали за 5,6%. И Путин продолжает перемалываться. Поэтому для американцев эта помощь – копейки. Это копейки, при помощи которых удавливается ближайший союзник Китая. Это понятно нормальным людям», – заключил сокурсник Путина по институту КГБ.

При этом Швец добавил, что Путину в этой ситуации, когда он не может добиться в Украине победы, «деваться некуда», потому что у него «нет уже варианта съехать».

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