Сколько кило мандаринов и бутылок шампанского потеряли за год в зарплате жители Беларуси 1 27.12.2022, 13:28

«Народная инфляция» на примере одного крупного райцентра.

Заработок среднестатистического жителя Барановичей в ноябре «вырос» по сравнению с октябрем на 10,1 рубля и составил 1374,5 рубля, сообщает Главное статистическое управление Брестской области.

По сравнению с ноябрем 2021 года начисленная зарплата в одном из крупнейших райцентров Беларуси «выросла» на 11%, а реальная снизилась – на 1,1%, пишет intex-press.by.

Килограмм мандаринов в барановичском магазине в декабре 2021 года стоил 3,49 рубля, бутылка белорусского шампанского – 5,99 рубля. То есть на среднюю ноябрьскую зарплату в 1239,5 рубля среднестатистический горожанин мог купить 355 кг мандаринов или 207 бутылок шампанского.

В декабре 2022 года кило мандаринов того же сорта в том же магазине стоила уже 6,99 рубля, бутылка такого же шампанского – 9,6 рубля. Соответственно, на среднюю ноябрьскую зарплату в Барановичах в этом году можно купить 197 кг мандаринов или 143 бутылки шампанского.

Получается, что за год средняя зарплата в Барановичах потеряла 158 (!) кило мандаринов или 64 бутылки шампанского.