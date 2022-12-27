Год «великого перебора» Михаил Брошин, «Салідарнасць»

27.12.2022, 13:37

Путин прикупил туза к 11 очкам.

«Великий и ужасный» Дмитрий Медведев решил подвести итоги 2022-го в своем неповторимом стиле. Обычные для экс-президента РФ ругательства опустим, а вот один из «позитивных» тезисов разберем.

«Отрицательные победы»

«Россия не «выживает», а живет. Развивается и побеждает», – утверждает Медведев. При этом заместитель председателя российского Совета безопасности не утруждает себя доказательствами, избегает цифр, подменяя их лозунгами. Поможем ему.

Экономика РФ «развивается отрицательно». В третьем квартале ВВП по отношению к предыдущему году усох на 3,7%.

При этом Медведев попрекает Соединенные Штаты Америки и Евросоюз всего лишь замедлением экономического роста. Он утверждает, что санкции больнее ударили по Западу, чем по РФ. Но почему же тогда в тех же июле-сентябре у Германии, США и Испании рост (соответственно, 1,3%, 3,2%, 3,8%), а у России – снижение?

Та же история с инфляцией. Медведев ужасается росту цен в Штатах и зоне евро – 8-10%. В пример им заместитель Владимира Путина по Совбезу ставит… Россию, заявляя, что там «инфляция держится в управляемых пределах».

Видимо, какие-то негодяи скрывают от высокопоставленного чиновника официальную статистику. А она гласит, что в России-2022 инфляция превысила 12%. Так что, и здесь хвастаться особо нечем.

А что там с «побеждает»? Медведев рисует такую картину: «Сотни тысяч солдат и офицеров проходят сейчас боевое слаживание и героически сражаются на переднем крае, освобождают от нацистов новые территории в составе России».

Это вы о Херсоне, Дмитрий Анатольевич? Или об Изюме?

Головокружение от успехов (воображаемых)

В 1929 году еще один известный публицист Иосиф Сталин опубликовал статью «Год великого перелома» о якобы имевших место победах «на всех фронтах социалистического строительства». В реальности курс на создание мобилизационной экономики, форсированную индустриализацию и насильственную коллективизацию как указывает российский историк Олег Хлевнюк, «фактически вверг страну в состояние гражданской войны».

2022-й для нынешнего руководства РФ стал «годом великого перебора». Государство-середняк по большинству параметров решило стать мировым лидером по принципу «раз-раз – и в дамки». Образно говоря, имея на руках 11 очков, Путин прикупил туза «спецоперации». А это уже означает поражение.

Развязанная против Украины война обрекает Россию на колоссальные потери: людские, финансовые, репутационные, интеллектуальные и т.д. Страна погружается в пучину, как крейсер «Москва», но пока еще не признает этого.

«Осталось только брезгливое недоумение: и эти люди всерьез считают себя мировыми лидерами, претендуют на что-то глобальное, мечтают диктовать свою волю другим? На каком основании, если они сами себя дискредитировали, расписались в бессилии, заврались, погрязли в проблемах?»

Забавно: Дмитрий Медведев этими строками стремился уязвить западных политиков, а по факту написал о себе, Владимире Путине и других членах российского руководства.

Облеченный властью сквернослов еще бодрится, суля соотечественникам «светлое будущее». Но Сталину вскоре после «Года великого перелома» пришлось писать «Головокружение от успехов», в котором он раскритиковал исполнителей за «перегибы». Своё «похмелье» в обозримой перспективе ждёт и нынешнее поколение рулевых РФ. Тех, кто не учит уроки Истории, эта дама наказывает жестоко.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».