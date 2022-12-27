NYT: Взрывы в Энгельсе создали дополнительные проблемы для войск РФ 1 27.12.2022, 13:49

7,656

Они уже на грани возможностей.

Украина продолжает наносить более решительные удары по целям в глубине Российской Федерации. Хотя украинские дальнобойные удары по аэродромам в сердце России не нанесли значительного ущерба, они вынудили Кремль переместить самолеты.

А это потенциально усложнило кампанию Москвы по нанесению ударов крылатыми ракетами по энергосистеме Украины. Об этом пишет The New York Times.

По словам военных чиновников и аналитиков, из-за активных действий украинских защитников вооруженные силы Москвы ведут боевые действия на пределе своих обычных возможностей.

Отмечается, что некоторые крылатые ракеты запускаются с бомбардировщиков, летающих с аэродромов, которые пострадали в результате обстрелов. Кроме того, удары потенциально могут уничтожить ракеты на земле на российских аэродромах до того, как они смогут быть использованы.

Тем временем в Киеве среди официальных лиц и гражданских лиц широко распространено мнение о том, что Россия не может сделать хуже, чем она уже делает, за исключением усиления ядерного оружия. Учитывая ограничение ракетного потенциала Москвы, эта ситуация может предвещать эскалацию.

Сергей Грабский, полковник в отставке и эксперт, сказал, что украинские военные без колебаний наносят удары по аэродромам, топливным бакам и складам с боеприпасами, которые являются законными военными целями. Нанесение ударов по объектам в Крыму и трансграничные артиллерийские дуэли стали обычным делом, поскольку война приблизилась к России и временно оккупированному полуострову.

США и Украина договорились, что Киев не будет наносить удары по целям в России из предоставленного американцами оружия. Администрация Байдена пообещала избегать вмешательства США, которое может перерасти в прямую конфронтацию с Россией. Но американские официальные лица объясняют, что не будут возражать против того, чтобы Украина нанесла ответный удар своим оружием.

Дальние удары Украины совпали с истощением российских крылатых и тактических баллистических ракет. После неоднократных атак по электростанциям, подстанциям и другим объектам инфраструктуры осенью и в начале зимы у России хватит ракет для еще двух или трех волн ударов по украинской электросети, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Россия выпускает от 70 до 75 ракет с интервалом примерно в неделю, но время между ударами увеличивается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».