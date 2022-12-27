«Ник и Майк»: В Питере над синепалым совершили очень странное действо15
- 27.12.2022, 13:58
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Диктатору не дают отойти ни на шаг.
Украина созывает саммит мира, а в Питере происходит очень странное действо, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Во-первых, участникам объявили, что они являются членами какого-то клуба и даже окольцевали крайне безвкусными перстнями. Оказаться в клубе под руководством Кремля - не самая удобная для участников мероприятия роль.
На завтрак пришли не все. Похоже, у руководства Азербайджана и Кыргызстана нашлись дела поважнее, чем завтракать в музейном учреждении.
Саммит вообще выглядит не симметрично. Большую часть общаются два диктатора. Пока был свободный день - окурок показывал синепалому Питер, но тот почему-то увидел только, что снег в Питере лучше чистят. После завершения банкета состоялась беседа один на один. И на завтрак окурок не дал синепалому приехать одному. И до завтрака заставил провести еще одну встречу. Где настроение было уже не такое приподнятое, как вчера. В общем, окурок не слазит с синепалого синегуба и не дает затеряться среди поредевших рядов гостей клуба.
Перстни с надписью «Россия» на завтраке не демонстрировал никто. Совсем уж зашквар. Кстати, синепалый был единственный, кто этот перстень вообще нацепил. Символично.