«Ник и Майк»: В Питере над синепалым совершили очень странное действо 15 27.12.2022, 13:58

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Диктатору не дают отойти ни на шаг.

Украина созывает саммит мира, а в Питере происходит очень странное действо, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Во-первых, участникам объявили, что они являются членами какого-то клуба и даже окольцевали крайне безвкусными перстнями. Оказаться в клубе под руководством Кремля - не самая удобная для участников мероприятия роль.

На завтрак пришли не все. Похоже, у руководства Азербайджана и Кыргызстана нашлись дела поважнее, чем завтракать в музейном учреждении.

Саммит вообще выглядит не симметрично. Большую часть общаются два диктатора. Пока был свободный день - окурок показывал синепалому Питер, но тот почему-то увидел только, что снег в Питере лучше чистят. После завершения банкета состоялась беседа один на один. И на завтрак окурок не дал синепалому приехать одному. И до завтрака заставил провести еще одну встречу. Где настроение было уже не такое приподнятое, как вчера. В общем, окурок не слазит с синепалого синегуба и не дает затеряться среди поредевших рядов гостей клуба.

Перстни с надписью «Россия» на завтраке не демонстрировал никто. Совсем уж зашквар. Кстати, синепалый был единственный, кто этот перстень вообще нацепил. Символично.

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