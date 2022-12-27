Пропагандисты устроили истерику из-за карты с «расчлененной» Россией в кабинете Буданова 13 27.12.2022, 14:05

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На российском ТВ уже готовятся к «крупномасштабной наступательной операции» ВСУ.

Карта «расчлененной» РФ, которая висит в кабинете начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, встревожила российских пропагандистов. Они назвали деление страны-агрессора «смертельно опасной вещью».

В частности, об этом заявил «эксперт», приглашенный на шоу кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой «60 минут». «Вот эта карта, которую повесил себе Буданов – так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление – это смертельно опасная вещь и об этом забывать нельзя», – сказал он.

«Эксперт» при этом пожаловался, что Вооруженные силы Украины, по его словам, «готовы провести крупномасштабную наступательную операцию и разгромить врага», тогда как оккупационные войска РФ смогут атаковать «как минимум к лету».

Ранее журналисты, которые брали интервью у начальника ГУР Кирилла Буданова, рассказали, что в его кабинете висит карта «расчлененной» России.

На ней черным маркером в состав Украины добавлены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано «ФРГ», на Карелии и северо-западе – «Ф», на Кавказе – «Ичкерия», на центральных областях и части Сибири – «ЦАР», на Дальнем Востоке – «К», на Курильских островах – «Япония».