Ученые: Женщины носом чуют одиноких мужчин 16 27.12.2022, 14:10

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Исследование провели в Австралии.

Говорят, что глаза — зеркало души, но ученые полагают, что нос может оказаться «черным ходом» в спальню. Экспериментальным путем ученые выяснили, что женщины способны носом учуять одиноких мужчин, пишет Science Alert.

Более того, исследователи пришли к выводу, что люди, которым нравится глубоко вдыхать чужой естественный аромат, в целом, вероятнее всего, более сексуально мотивированы.

Любопытно, что мужчины также способны носом учуять состояние своей партнерши — например, когда она находится в наиболее плодородной точке менструального цикла или когда она возбуждена. Исследователи полагают, что эти феромоны могут даже побудить мужчин выпить на вечеринке больше, чем они планировали.

В ходе исследования 2019 года австралийские ученые изучили 82 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. В ходе исследования женщинам предложили оценить запахи тела и лица гетеросексуальных мужчин. При этом половина женщин были одиноки, а вторая половина — состояли в браке.

Каждой женщине предложили оценить запахи шестерых мужчин (трое — одиноких и 3 — в отношениях), выбранных случайным образом из 89 участников исследования. Всем мужчинам предложили носить футболку в течение суток, а затем поместили ее часть в бутылку (вырезали кусочек, прилегающий к подмышкам). Кроме того, мужчины-участники исследования предоставили цифровую фотографию в стиле «фото на паспорт».

Женщинам предложили понюхать каждую из футболок и ответить на несколько вопросов — насколько им нравится или не нравится запах и насколько сексуальным они его считают. После женщинам показали фото мужчин, которые ходили в этих футболках, не называя кому из них принадлежит какой запах. Женщинам предложили, глядя на фото, оценить привлекательность, сексуальность, интеллект, лояльность, доброту, надежность и мужественность мужчин.

Любопытно, что запах тела одинокого мужчины для всех женщин был сильнее, чем запах мужчины, состоящего в отношениях. Кроме того, ученые обнаружили, что чем привлекательнее запах мужчины для женщины, тем с большей вероятностью они оценят его внешность, как «благоприятную».

Также исследователи обнаружили, что лица одиноких мужчин кажутся женщинам, состоящим в отношениях, более мужественными. Однако одинокие женщины никак не выделили их. В более ранних исследованиях ученые обнаружили, что женщины в паре, у которых овуляция, находят внешность одиноких мужчин более привлекательной, чем мужчин, находящихся в отношениях.

Отметим, что в исследовании не учитывались менструальные циклы и уровень тестостерона. Однако исследователи полагают, что половые гормоны, запах и обоняние, по-видимому, тесно взаимосвязаны с поиском партнера.

Например, в исследовании 2010 году ученые выяснили, что одинокие мужчины имеют более высокий уровень тестостерона, чем мужчины, состоящие в отношениях. Ученые полагают, что это делает их более конкурентоспособными на «арене свиданий», а также неявным образом сигнализирует партнершам о пригодности, жизнеспособности и сексуальной доступности.

Исследователи полагают, что с эволюционной точки зрения женщинам выгодно обнаруживать хемосигналы одиноких мужчин, чтобы избегать увлеченности мужчинами, которые состоят в отношениях. Однако есть и другое объяснение, увы, менее привлекательное — ученые предполагают, что у мужчин, состоящих в отношениях, лучше обстоят дела со здоровьем и гигиеной, чем у холостых. Проще говоря, ученые считают, что на одиноких мужчинах может чувствоваться не их высокий уровень тестостерона, а влияние их одиночества на образ жизни. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию потребуется больше исследований.

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