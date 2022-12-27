Видеофакт: В России пенсионерку жестоко вытолкали из автобуса за критику войны 21 27.12.2022, 14:18

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Большинство пассажиров просто смотрели на происходящее.

Российская пенсионерка была жестко выдворена из общественного транспорта самими же пассажирами после того, как публично раскритиковала обеспечение войск РФ.

Это произошло в подмосковном городе Долгопрудный.

На видео женщина громко рассуждает в салоне троллейбуса, как солдат бросают воевать в «резиновых сапогах» и «галошах».

«Это империя, империя такая!» - отметила пенсионерка.

Во время остановки один из мужчин подошел к женщине, жестко взял ее под руки и буквально выбросил за дверь троллейбуса, особо не церемонясь, удариться ли она головой об асфальт.

Женщина пыталась ухватиться за свою собеседницу, но оттолкнула ее со словами «За меня не цепляться».

Большинство пассажиров просто смотрели на происходящее. Лишь немногие из них спрашивали: «Что вы делаете?».

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