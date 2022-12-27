Сколько стоят самые дешевые квартиры возле метро в Минске 1 27.12.2022, 14:26

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Цены подросли.

В декабре в Минске появилось больше предложений о продаже квартир, но и цены на них подросли.

«Зеркало» посмотрело, сколько сейчас стоит самое дешевое жилье, от которого до ближайшей станции метро можно дойти пешком максимум за 10 минут.

Однокомнатные. В домах 50-х годов

В Заводском районе столицы на улице Нахимова выставлена на продажу однушка в двухэтажном доме, построенном в 1950 году. До станции метро «Пролетарская» идти пешком от дома около пяти минут.

Квартира находится на втором этаже и занимает 30,6 м2, комната 18,5 «квадрата», кухня — 7 м2. В квартире есть совмещенный санузел, балкон.

Стоит недвижимость 85 235 рублей или 32 000 доллара (2 786 рублей или 1046 $ за м²).

На улице Щорса в Минске продается однокомнатная квартира, до станции метро «Грушевка» от дома идти 3−5 минут. Жилье находится на первом этаже трехэтажного кирпичного дома, построенном в 1958 году, капитальный ремонт здесь провели в 1987 году.

Общая площадь квартиры 30,5 м², жилая — 19,7 м², кухня занимает 5.4 м². Санузел совмещенный. Оценить состояние квартиры нельзя — нет ее фото, продавец лишь указал, что недвижимость в удовлетворительном состоянии.

Квартира стоит 98 287 рублей или 36 900 долларов (3223 рубля или 1210 долларов за м²).

Двухкомнатные. Есть почти в центре и с ремонтом

Маленькая 2-комнатная квартира с раздельными комнатами (они занимают 11,75 и 6,79 «квадрата») продается на улице Либкнехта. До станции метро «Грушевка» можно неспешно дойти за 10 минут.

Жилье расположено на втором этаже кирпичной двухэтажки, построенной в 1960 году. В доме был капитальный ремонт. Общая площадь жилья 31,4 м², комната занимает 19 м², кухня 6,49 м². Есть совмещенный санузел.

Продавец сообщил, что дом очень теплый, толщина стен более 50 см. В квартире установлены стеклопакеты, входная металлическая дверь, на полу ламинат и плитка. Новым владельцам могут оставить и мебель.

Цена квартиры 110 539 рублей или 41 500 долларов (3521 рубль или 1322 доллара за м²).

Двушка продается в семи минутах ходьбы от станции метро «Тракторный завод». Расположена она на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Буденного, который был построен из силикатных блоков в 1965 году, откапиталили его в 2016 году.

Общая площадь квартиры 44,5 «квадратов», жилая 32,5 м2, кухня занимает 5,7 м2. Есть незастекленный балкон, совмещенный санузел. Ничего не известно про ремонт в квартире, кроме того, что он «нормальный».

Цена объекта 115 867 рублей или 43 500 долларов (2557 рублей или 960 долларов за м²).

Трехкомнатные. Без ремонта, но с низкой ценой за «квадрат»

В пяти минутах ходьбы от станции метро «Пушкинская» продается трехкомнатная квартира. Она расположена на первом этаже пятиэтажной хрущевки на улице Одоевского, жилье было построено в 1965 году.

Квартира занимает 58,3 м², из них 45 м² — жилая площадь, кухня 6 «квадратов». Санузел здесь совмещенный. Состояние жилья продавец оценил как удовлетворительное, но требующего «частичного ремонта». В квартире стоят окна ПВХ, металлическая дверь.

Цена квартиры 139 573 рублей или 52 400 долларов (2395 рублей или 899 долларов за м²).

Трешка продается на улице Станиславского, от дома до станции метро «Пролетарская» можно добраться пешком за семь минут. Квартира находится в кирпичной двухэтажке на втором этаже, дом был построен в 1951 году.

Общая площадь жилья 75,4 м², жилая 49,2 м² (две комнаты изолированы), кухня занимает 6,5 м². Санузел в квартире раздельный, есть балкон.

Объект продают за 145 166 рублей или 54 500 доллара (1926 рублей или 723 долларов за м²).

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