Евгеника 1 Георгий Александров, «Новая газета Европа»

27.12.2022, 14:34

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Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» бросил публичный вызов руководству российской армии.

С осени бизнесмен и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин активно и публично критикует армейское руководство России. Согласно некоторым данным, он жаловался на военных лично президенту. По распространенной версии, Пригожину совместно с Рамзаном Кадыровым в итоге удалось добиться снятия с должности командующего российской группировкой войск «Центр» генерал-полковника Александра Лапина. Но вероятной мишенью тандема Пригожин-Кадыров может являться и более высокое командование: начальник Генштаба МО РФ Валерий Герасимов и даже министр обороны Сергей Шойгу. Хотя шансов на это немного: несмотря на всю показную крутость Пригожина, всерьез как постоянного партнера и соратника его почти не воспринимают. А карьерных взлетов главы ЧВК «Вагнер» никто не допустит.

«Ушлепков — босыми на фронт»

О конкуренции руководства ЧВК и армии известно давно. Но лишь минувшей осенью конфликт перешагнул в публичное поле. Пригожин, говоря о необходимости кадровых изменений в Минобороны, прямо предложил методы перевоспитания не справляющегося генералитета: «Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт». И заявил, кроме прочего, что «многие из тех, кто являются так называемыми «кадровыми», не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать…» При этом Пригожин лестно отзывался о новом командующем объединенной группировкой российских войск Сергее Суровикине, называя его достойным человеком. Тут же появилась гипотеза о том, что Суровикин — креатура Пригожина и Кадырова.

«По моим данным, настоящими создателями «ЧВК Вагнер» являются генералы российских спецслужб, — заявляет «Новой-Европа» основатель проекта Gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин. — Фактически, изначально эта компания была нелегальным подразделением ГРУ (ГУ ГШ МО РФ), размещавшимся на базе 10 бригады спецназа в Молькино (Ростовская область) в войсковой части № 51532. Поэтому отцом-основателем теневой организации можно смело называть Владимира Путина. Пригожина туда направили на роль смотрящего или зиц-председателя, через которого проходят потоки «черных» денежных средств, выводимые из бюджета РФ по различным госконтрактам.

Генерируется значительная масса наличных, необходимых для выплат зарплат наемникам. Очевидно, что тут Пригожин является одновременно казначеем и казнокрадом».

Владимир Осечкин уверен, что начиная с 2014 года Путин окончательно почувствовал себя диктатором и решил реализовать геополитический проект по проведению военного вторжения на территорию Украины. Для этого понадобились отряды «ихтамнетов», такие как «ЧВК Вагнер» и «ЧВК Редут», сформированные за счет бюджета РФ и вооруженные со складов Минобороны, но никак формально не легализованные.

«Во время сирийской операции Пригожин себя проявил в качестве наместника Путина, тесно взаимодействовавшего с командующим группировкой Сергеем Суровикиным, — рассказывает правозащитник. — Тогда ЧВК входили в состав российских вооруженных сил. Точно так же и сегодня вагнеровцы являются неотъемлемой частью оккупационных сил в Украине».

Пилоты удачи

Многие кадровые российские военные, мягко говоря, не в восторге от действий ЧВК. По их словам, наемники нередко позволяют себе действовать совершенно автономно, а порой и саботировать приказы местного командования. Могут, например, не пойти в атаку, оголив фланг наступающего воинского формирования. Или, наоборот, первыми заскочить в населенный пункт, куда еще не подтянулись регулярные части, чтобы отрапортовать руководству об успешном штурме. При этом боевая эффективность «вагнеровцев», по словам офицеров МО на местах, мягко говоря, не на высоте. Небольшим городком Бахмут ЧВК совместно с другими российскими частями не могут овладеть около полугода. При этом обмундирование, вооружение, а главное — зарплаты у «музыкантов» (так себя часто называют «вагнеровцы») вызывают зависть кадровых армейцев.

«Пока потенциалы ЧВК и регулярной армии несравнимы, — утверждает «Новой-Европа» эксперт центра «Досье» Денис Коротков. — Хотя сейчас у «музыкантов» появилась не только тяжелая техника, артиллерия и РСЗО, но и авиация. Но ведь это не просто самолеты и пилоты. Это еще и очень сложное техническое обслуживание боевых машин, и их вооружение. Тут у пригожинских кондотьеров наступает зависимость от инфраструктуры Минобороны. Непосредственно на линии соприкосновения ЧВК составляют примерно одну десятую от общего числа. У рекрутированных в ряды ЧВК зэков просто бешеная ротация. Фактически, толпа бывших заключенных с автоматами — это крайне малоэффективная сила. А подготовить толкового стрелка для управления крупнокалиберным пулеметом или меткого гранатометчика за две недели невозможно».

Денис Коротков считает, что никакого административного подчинения бойцов ЧВК военному командованию на местах нет и в помине. В лучшем случае — это союзники, а не подчиненные. Сам Суровикин не сможет назначить или уволить даже командира взвода у наемников. Если, к примеру, войска пошли в атаку, а ландскнехты их не поддержали, — что тут можно сделать? Привлечь к ответственности за неисполнение приказа? А кому этот приказ отдан? Тут глупо искать юридическую составляющую, отсутствующую изначально. ЧВК сознательно выведены из правовой системы Российской Федерации.

«Основная часть оставшихся в живых бывалых бойцов ЧВК, примерно 6–7 тысяч наемников, находится сейчас в ЦАРе, в Мали, в Сирии и т. д. — утверждает Владимир Осечкин. — По нашим сведениям, сегодня «группа Вагнера», воюющая в Украине, более чем на 80 процентов состоит из заключенных. Остальные — инструкторы, после обучения занимающие посты командиров подразделений, или специалисты в специфических областях. К примеру, команда палачей — спецгруппа «Мед», занимающаяся казнями неугодных».

По словам Дениса Короткова, обычно «музыканты» в срок получают немалое денежное довольствие — около 250 тысяч рублей в месяц на рядового штурмовика. Родственникам погибших без всякой бюрократической волокиты выдают миллионы (называют суммы от 3 до 5 млн руб.) за потерю близкого. Раненых оперативно лечат в военных госпиталях. Даже бойцам, потерявшим конечности, пытаются найти место в структуре.

Коротков уверен, что по количеству наград «группа Вагнера» уже превзошла любое сравнимое по численности подразделение МО РФ. Медали и ордена для «музыкантов» выписывает и раздает напрямую Администрация президента РФ. В ЧВК героев России уже минимум человек шесть-семь. У каждого бывалого офицера, прошедшего Африку и Сирию, как правило, по несколько орденов Мужества, «За заслуги перед отечеством».

Отрицательный отбор

Денис Коротков считает, что, когда Пригожин позволяет себе нелицеприятно высказываться о военном руководстве — это не повышает к нему симпатии в войсках. «Как правило, все, от лейтенантов до полковников, люто ненавидят Пригожина, — говорит эксперт. — Ровно до момента, когда им не начинает перепадать долька с его блюда. После этого начинается тоже лютая, но уже любовь. Брезгливость, которую многие военные испытывают к Пригожину, уже многие годы никто не показывает публично. А если у офицера осталась совесть — скорее всего, он будет всю жизнь командовать ротой на передке, и его эти искушения не коснутся». При этом к методам внедрения дисциплины, принятым в ЧВК, таким как бессудные расстрелы и казни кувалдой, военные в большинстве своем относятся крайне отрицательно.

«По моему мнению, положение, складывающееся с начала десятых годов, министру обороны нравиться не может. Огромная доля военного бюджета с тех самых времен и по высшему велению уходит Евгению Пригожину, — высказывает свое мнение «Новой-Европа» эксперт центра «Досье». — К 2015 году многие пригожинские структуры практически подменили соответствующие органы государственного ведомства. Это и все заказы на питание войск, и строительство с обслуживанием армейских городков, и энергетическое обеспечение вооруженных сил, и многие другие вопросы. Огромные деньги пролетают мимо высшего командования. Ряд военных чинов такое положение дел устраивало. Они имели свой кусок пирога. Но главный бенефициар, безусловно, Пригожин. В этих сферах дружбы не бывает, но возможны временные союзы. Тот же Тимур Иванов (заместитель министра обороны. — Прим. ред.), когда заступал на свою должность, был жестко настроен против Пригожина. Но быстро переобулся».

По словам Дениса Короткова, у Минобороны даже в открытом доступе масса претензий к пригожинской компании «Конкорд» и ее подразделениям.

Контрольные органы постоянно выявляют нарушения правил хранения продуктов и санитарных условий, недовесы, пересортицу. Но это многие годы не приводит ни к чему, кроме смешных штрафов, накладываемых на многочисленные фирмы-прокладки. И военные городки, контракты на строительство которых заключались пригожинскими фирмами с очень серьезными нарушениями законодательства, не были построены в срок.

«Говоря о лоббистских возможностях Пригожина, я бы не стал преувеличивать его вес, — размышляет Коротков. — Если он не может скинуть губернатора Петербурга Александра Беглова, то куда уж ему командующих убирать и назначать. Пока видна только кампания по вбросу пасквилей через его же собственную пресс-службу и газетенку. Уверен, что какое-то влияние на кадровую политику в области армии он оказывает, но его слово, конечно же, не является решающим».

«Love-hate»

Конфликт армейского командования с руководством ЧВК обусловлен исторически, считает политолог и политтехнолог Аббас Галлямов. «Я бы определил его, как «love-hate» — «любовь-ненависть», — заявляет собеседник «Новой-Европа». — Думаю, что высшее командование армии ненавидит Пригожина. Путин, как человек недоверчивый, решил разложить яйца в разные корзины и немного отодвинуть Сергея Шойгу. Этакая система сдержек и противовесов. Для военных Пригожин — соглядатай, который может напрямую заходить к начальству и что-то вредное рассказывать».

По словам Галлямова, нравиться профессиональным военным организация, набирающая в свои ряды уголовников, не может априори. Сам Пригожин разговаривает на криминальной «фене» — языке шпаны. Офицеры по своей системе ценностей — государственники. Им явно не близка одиозная фигура, не стесняющаяся использовать методы далеко за гранью закона.

При этом ЧВК воюет вместе с Минобороны и не сможет этого делать без прямой поддержки военных. Шойгу, уверен Аббас Галлямов, не нравится, что у него отбирают составные части его системы. Речь идет о переподчинении «группе Вагнера» тяжелой армейской техники, артиллерии и даже авиации. Позицию Шойгу поддерживают многие офицеры ведомства. Но их никто не спрашивает. Когда приходит приказ — они попадают в оперативное управление ЧВК. При этом зреет внутреннее недовольство. «Все чаще можно услышать, что вагнеровцы воюют лучше, чем официальные части Минобороны, — говорит политолог. — Уверен, что такая точка не может не бесить Шойгу и Герасимова. Могу предположить, что все не так просто. Ведь наиболее боеспособные армейские подразделения были загублены благодаря абсолютно бездарному руководству на первом этапе войны. Пригожинские появились уже позже, когда стало ясно, что ВСУ — это серьезная сила, и воспользовались имеющимся к этому моменту горьким опытом регулярных войск».

Делатель королей

Одним из очевидных имиджевых шагов Пригожина стал его публичный союз с Рамзаном Кадыров. Однако ни Пригожин, ни Рамзан Кадыров не производят впечатление людей, способных на искренние хорошие отношения. Со стороны кажется, что, существует временный альянс двух одиозных околовоенных фигур, имеющих общие задачи и общего врага. Они оба расшатывают государственную систему изнутри, добиваясь для себя более высокой автономности. Пока что они союзники. Но скоро, вероятно, станут конкурентами, полагает Аббас Галлямов, так как претендуют на одну и ту же нишу — самого крутого мачо России. При этом они, скорее всего, пока с опасением относятся друг к другу. И предпочитают оттаптываться на генерале Лапине и прочих из слабых, кто не может достойно ответить. «Есть совместный интерес, например, убрать генерала — они объединяются, — говорит Денис Коротков. — Пока у Кадырова и Пригожина не появилось основания «прыгать» друг на друга. Оба известны как люди опасные. Пока будут стараться поддерживать партнерские отношения».

«Судьба Пригожина будет зависеть от исхода войны, — убежден Аббас Галлямов. — Если Минобороны проиграет, то Путин может сделать ставку на более эффективные ЧВК. Если же история повернется для РФ в лучшую сторону, то можно предположить, что эти вооруженные парамилитарные формирования — махновцы — будут поглощены официальными вооруженными силами. Тогда Пригожину дадут звание генерал-полковника и назначат замначальника оперативного управления Генштаба, чтобы отвечал за координацию действий между подразделениями».

Шансов на место в большой политике у Пригожина нет, уверены опрошенные «Новой-Европа» эксперты. Вероятно, это понимание придет к нему в скором времени. Ведь путинскому олигарху нечего предложить российскому обществу, кроме кувалды.

Практически все элиты и преобладающая часть социума сегодня хотят стабилизации и прекращения кризиса. А Пригожин может лишь эскалировать ситуацию.

«Думаю, что его поддержит не более 10 процентов наиболее безумных избирателей, — говорит Галлямов. — Но «ауешники» не ходят на выборы! Ясно, что взятие Киева вагнеровцами в обозримой перспективе не просматривается. А для того чтобы приписать победу Пригожину, этой победы еще нужно добиться. Причем не ясно, сможет ли быть Пригожин эффективнее Путина, который исчерпал все ресурсы в борьбе с окружающим миром и довел систему до коллапса. Кому, извините, нужен такой президент? Я не вижу и причин для того, чтобы Путин подумал о назначении Пригожина преемником».

«Думаю, что Пригожину скоро придет хана, — утверждает Денис Коротков. — Вперед ему двигаться некуда. Любой официальный пост для него — конец истории. Ведь его преимущество перед другими заключается в полной неформальности. Никакой частной военной компании не существует официально. И он сам говорит, что никакая легализация ЧВК не нужна».

В случае, если начнутся международные расследования террористической деятельности «вагнеровцев», то ЧВК просто перестанет существовать, уверен Владимир Осечкин. Возможно, счет уже пошел на месяцы. Вся техника «Вагнера» стоит на балансе частей Минобороны. В документах пригожинской компании «Конкорд» вы не найдете танков или самолетов. Боекомплект также идет через военных.

Георгий Александров, «Новая газета Европа»

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