Лукашисты судят мать и дочь, которые работали в МТБанке 27.12.2022, 14:39

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Семью Глинских почти год содержат в СИЗО на «Володарке».

В Минском городском суде вчера, 26 декабря, начался процесс над политзаключенными сотрудницами МТБанка Инной и Валерией Глинскими, сообщает «Весна».

Мать и дочь судят за передачу в 2020 году данных силовиков в «Черную книгу Беларуси». Их судят по трем статьям Уголовного кодекса. Дело рассматривает Татьяна Фальковская. Глинских почти год содержат в СИЗО-1.

Суд начался 26 декабря 2022 года и проходит в открытом режиме.

По делу проходят пятеро «пострадавших» — сотрудники милиции и судья. Одна из них — сотрудница Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова, пришедшая на суд вместе с матерью.

Сообщается, что в одном из частных медицинских учреждений, в котором ранее обслуживалась сотрудница Партизанского РУВД, сказали, что теперь ей в медицинских услугах отказывают.

Суд продолжается.

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