Пашинян сообщил Путину, что российские «миротворцы» потеряли контроль над Лачинским коридором в Нагорном Карабахе 4 27.12.2022, 14:41

3,850

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении считает, что РФ не выполняет своих обязательств.

Российские миротворцы потеряли контроль над Лачинским коридором, соединяющим непризнанный Нагорный Карабах с Арменией, сообщил премьер Никол Пашинян президенту России Владимиру Путину на неформальном саммите СНГ в Петербурге.

Лачинский коридор уже почти 20 дней перекрыт, отметил он.

«Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. И я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинском коридору.

А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев», — рассказал Пашинян.

12 декабря граждане Азербайджана, представившиеся экологическими активистами, заблокировали движение по Лачинской дороге в Нагорном Карабахе. Это единственная дорога, соединяющая Карабах и Армению.

Согласно трехсторонним соглашениям по итогам Карабахской войны 2020 года, дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Пашинян считает, что Россия не выполняет обязательства. Он обвинил российских миротворцев в бездействии после фактической блокады азербайджанскими активистами. В Кремле заявили, что делают все необходимое для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».