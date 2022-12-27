Какой налог в 2023 году будут платить ИП, которые сдают жилье в аренду 1 27.12.2022, 14:50

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Лукашисты взялись за сдающих квартиры.

Выручка от посуточной сдачи квартир при росте спроса у ряда предпринимателей почему-то снизилась. Такое мнение высказала заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников, пишет intex-press.by.

Анализ показал, что выручка стала падать у ИП этого сегмента после перехода с единого налога на подоходный.

— Это позволило сделать выводы о том, что рынок достаточно непрозрачен. От нас просто-напросто скрываются доходы, — пояснил Игорь Скринников.

Замминистра напомнил, что в 2023 году повысятся ставки единого налога. Они начнут действовать с февраля, как это было и ранее. До 30 января будущего года те ИП, которые переходят не на единый, а подоходный налог, могут сдать уточненные декларации.

— Такой переход может быть осуществлен с любого месяца первого квартала 2023 года, — добавил замглавы ведомства.

Говоря о сдаче в аренду, Скринников отметил, что, предъявляя счета, службы ЖКХ ориентируются на налоговые данные. Это стало одной из причин перевода посуточной аренды на единый налог. При этом ИП должны заявить о всех квартирах, и эти данные передадут в ЖКХ.

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