В Подмосковье российские военные погибли от водки и наркотиков 27.12.2022, 15:06

2,472

иллюстрационное фото

Рядом с телами обнаружили бутылку и два свертка с белым порошком.

В Подмосковье нашли трупы двух военнослужащих, погибших, предварительно, от передозировки наркотическими веществами.

По данным источников телеграм-канала ASTRA, сначала двое российских солдат в/ч 3492 перестали выходить на связь. 26 декабря в служебной квартире в Балашихе (Московская область) были найдены тела обоих военных. Командир взвода и оператор котельной из в/ч 3492 без внешних признаков насильственной смерти лежали в жилище.

Предварительная причина смерти — отравление. Рядом с погибшими эксперты обнаружили бутылку водки и 2 свертка с белым порошком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».