11 вещей, которые стоит успеть сделать к Новому году 27.12.2022, 15:13

До праздника осталось пять дней.

Новый год - время обновления и развития, точка отсчета новой жизни. Чтобы 2023 год начался удачно, важно закончить текущие дела и отпустить то, что вам мешает. Такие ритуалы привлекут в вашу жизнь удачу и положительный настрой. Начинайте выполнять этот список уже сейчас, ведь до праздника осталось всего несколько дней, пишет «Униан».

Отдайте долги

Не стоит начинать год в долгах и кредитах. По возможности верните всё, что задолжали, до конца декабря. Конечно, расплатиться с ипотекой или кредитом за машину в такой срок вряд ли возможно. В таком случае стоит хотя бы отдать мелкие долги.

Проведите генеральную уборку

Встретить Новый год в чистом доме – очень хорошая примета. Тогда в доме весь год будет благополучие и положительная энергетика. Да и отмечать праздник в чистой квартире гораздо приятнее.

Спланируйте отпуск

И обязательно купите билеты заранее. Во-первых, в период новогодних праздников спрос и цена билетов и отелей многократно возрастает. А во-вторых, в праздничной суете вам совсем не захочется планировать отпуск.

Посетите салон красоты

Побалуйте свою кожу и волосы качественным уходом и процедурами. Вы это заслужили, ведь для всех нас год был тяжелым. Лучше записаться к мастеру заранее, пока он не ушел в отпуск.

Купите подарки

Чем раньше вы купите подарки для родных и близких, тем дешевле они обойдутся. Ведь в период новогодних праздников цены повысятся в несколько раз.

Встретьтесь с родными и друзьями

До Нового года нужно успеть встретиться с друзьями и родственниками. Особенно если вы давно не виделись. Обсудите, как прошел ваш год, и поделитесь планами на будущее. Такая встреча очень сблизит вас.

Купите продукты на праздничный стол

Многие хозяйки в ожидании Нового года часами стоят за плитой и готовят десятки блюд. Однако из-за большой усталости от готовки испаряется удовольствие от праздника. Заранее закупите консервы, продукты длительного хранения и икру. Позвольте себе расслабиться в заветный день.

Обновите гардероб

Встречать Новый год лучше в новом наряде. Тогда год пройдет удачно. Приобретите себе новый костюм, туфли или аксессуар – и праздничное настроение гарантировано.

Составьте планы на год

Новогоднее составление планов уже давно стало одной из традиций праздника. Не пренебрегайте этим обычаем. Заставить себя что-то делать после длительного отдыха будет гораздо легче, если у вас перед глазами будут пункты плана.

Сделайте себе подарок

Если вы давно хотели купить себе новую технику, любимую технику или интересное путешествие – сделайте это сейчас. Пусть новогодняя сказка подарит вам положительные эмоции. Посетите место, о котором вы давно мечтали, или научитесь чему-то новому. Если не сейчас, то когда?

Отпустите прошлое

Психологи советуют войти в 2023 год с легкой душой без обид и сожалений. Попросите прощения у всех, кого вы обидели, и прощайте сами. А если в вашей жизни есть неприятные и лишние люди, завистники и ненавистники – отпустите их.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».