Коверный клоун Телеграм-канал «СерпомПо»

27.12.2022, 15:18

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Честно отработал новое назначение.

На роль плохиша года может претендовать Дмитрий Медведев.

В 2022 году этого любителя заграничных гаджетов, итальянских виноградников и тяжелого британского рока, бывшую надежду российских либералов вдруг прорвало. Он стал звездой российского телеграма, комментируя актуальные политические события в выражениях максимально далеких от парламентских и максимально приближенных к площадной брани.

Вот и вчера вечером он разразился прогнозом на 2023 год, предсказав благоприятный для РФ рост цен на нефть и газ, распад ЕС, образование 4-го рейха, раздел Польши, распад США и т.п. Завершил футуристические упражнения поздравлением западным партнерам: «С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!»

Молодец! Честно отработал новое назначение – зама Путина по ВПК. Дополнительная к заму Совбеза должность, на которой можно по-прежнему ничего не делать. Хотя настоящая работа Медведева – клоун, коверный. Отвлекает, веселит публику, заодно проговаривая то, о чем не может сказать Путин.

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