В Беларуси запретили два вида подсолнечного масла 27.12.2022, 15:18

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Один из них принадлежит к известной торговой марке.

В реестр опасной продукции Госстандарта внесли довольно известное подсолнечное масло с маркировкой «Лея» (производитель ООО «Товарное хозяйство», Россия), которое продавалось во многих крупных торговых сетях страны, а также малоизвестный «алей сланечнікавы» «Палескі» (производитель ООО «Богатовский маслоэкстракционный завод», Россия).

В обоих случаях при проверке масла выяснилось, что анизидиновое число (показатель, который определяет содержание вторичных продуктов окисления в маслах) в несколько раз превышает допустимые значения. А это значит, что продукция, которую производитель выдает за масло подсолнечное рафинированное дезодорированное высшего сорта, на самом деле таковым не является.

С 27 декабря введен официальный запрет на ввоз и продажу указанного растительного масла.

С начала года Госстандарт «забраковал» около десяти видов подсолнечного масла, продававшегося в белорусских магазинов. Вся продукция была произведена в России.

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