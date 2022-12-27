закрыть
27 декабря 2022, вторник, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет

  • 27.12.2022, 15:28
  • 1,052
В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет

Самолет взлетел с аэропорта Мачулищи.

В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одну из белорусских мониторинговых групп.

Сообщается, что самолет взлетел в 14:07 с аэропорта Мачулищи.

- Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966, - сообщает мониторинговая группа.

Радиолокационная станция самолета может выявлять воздушные цели на дальности:

- бомбардировщики: до 650 км

- истребители: 300 км

- крылатые ракеты: 215 км

Напомним, что 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах загорелся МиГ-31К Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ), который является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип
На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип