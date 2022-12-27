В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет
- 27.12.2022, 15:28
- 1,052
Самолет взлетел с аэропорта Мачулищи.
В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одну из белорусских мониторинговых групп.
Сообщается, что самолет взлетел в 14:07 с аэропорта Мачулищи.
- Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966, - сообщает мониторинговая группа.
Радиолокационная станция самолета может выявлять воздушные цели на дальности:
- бомбардировщики: до 650 км
- истребители: 300 км
- крылатые ракеты: 215 км
Напомним, что 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах загорелся МиГ-31К Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ), который является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».