Россиянин пытался ввезти в Беларусь $107 тысяч 12 27.12.2022, 15:41

6,322

Что стало с деньгами и сколько он еще остался должен.

Россиянин пытался ввезти в Беларусь из Польши 107 тысяч долларов, на него завели уголовное дело. Итог — он получил крупный штраф, а деньги, которые он пытался ввезти, конфисковали. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

14 сентября 49-летний россиянин на легковом автомобиле пытался ввезти из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Варшавский мост» 107 тысяч долларов в эквиваленте. Он не стал их декларировать и скрыл от таможни.

На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 (Контрабанда) Уголовного кодекса Беларуси. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 500 базовых величин (16 тысяч рублей).

А что же с теми деньгами, которые у него изъяли? 107 тысяч долларов в эквиваленте у него изъяли в доход белорусского государства.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, что при выезде за пределы и въезде в таможенные границы ЕАЭС подлежат обязательному таможенному декларированию наличные и дорожные чеки, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».