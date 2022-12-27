Украинские бойцы уничтожили русскую пехоту, пытавшуюся сбежать и спрятаться в промзоне 27.12.2022, 15:47

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На видео попала минометная атака по врагу в Луганской области.

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупационным войскам. В Луганской области пехотинцы путинской армии хотели закрепиться в одном из временно оккупированных поселков.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Отмечается, что для того, чтобы спастись, захватчики убегали в промзону, но это им не помогло. В результате атаки были уничтожены как минимум семь военнослужащих России.

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