Белорусские эпидемиологи рассказали, как отличить настоящую красную икру от подделки 2 27.12.2022, 15:52

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На упаковке продукта есть важный нюанс.

Красная икра — один из самых дорогих деликатесов. Тем не менее именно этот продукт неизменно подается к новогоднему столу каждое 31 декабря. Вкус красной икры хорошо знаком взрослым и детям, однако, чтобы насладиться понравившимся угощением, надо знать тонкости выбора. Как правильно выбрать красную икру и как выглядит ее подделка, рассказала заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович, пишет «Звязда».

— Ирина Владимировна, чем полезна красная икра?

— Красной называют икру лососевых рыб. У каждой рыбы она отличается по виду, но вся она обладает рядом полезных свойств благодаря витаминам и микроэлементам. Прежде всего это витамины A, D, E, фолиевая кислота, кальций, фосфор, белок, полиненасыщенные жирные кислоты.

— Как не купить подделку? Перед новогодними праздниками где только ни продается этот деликатес…

— Прежде всего, икру следует покупать только в проверенных торговых точках и ни в коем случае не с рук. Если у вас возникли сомнения, обязательно требуйте документы, подтверждающие качество. На этикетке должны быть указаны производитель, импортер и две даты — изготовления и фасовки.

— Кажется, не лишним будет заранее поинтересоваться местами ловли…

— Обращайте внимание на дату производства. Прежде всего, чтобы не купить просроченный продукт. Кроме того, есть и такой нюанс: если это июль или август, значит, икра собрана и законсервирована вскоре после нереста.

Как правило, в стеклянных банках икра имеет срок годности до 9 месяцев, в металлических — до 1 года. Важный момент: срок годности на банке должен быть вытиснут наружу, а не внутрь, иначе это подделка. Проверьте, насколько плотно закатана банка или жестяная тара. Крышка не должна быть вздутой даже незначительно. Обратное свидетельствует о том, что в банке живет и развивается опасная для здоровья микрофлора.

— Что еще важно?

— Вид рыбы, номер завода-изготовителя и смены, ассортиментный знак «Икра», индекс рыбной промышленности и содержание других продуктов. Обычно это соль и растительное масло. Иногда добавляют консерванты, продлевающие срок хранения, — аллергикам следует избегать такого деликатеса.

— Какие дополнительные тонкости позволят отличить подделку от настоящей икры?

— В банке должна отсутствовать жидкость. Что касается жестяной непрозрачной тары, то можно потрясти ее и прислушаться: нет ли внутри жидкости. Запах продукта должен быть приятным рыбным, но слабым. Сильный запах говорит, что икра несвежая или искусственно ароматизированная. Зачерпните икру ложкой и рассмотрите: качественная икра плотная, упругая, рассыпчатая и не склеивается. О низком качестве свидетельствует слишком слабая или чересчур плотная оболочка икринок. Они должны быть одинакового цвета и размера.

Есть ли польза в «имитации»?

Рыбий жир — словосочетание, знакомое каждому. Однако встречаются банки, на которых написано «рыбный жир». Разница всего в две буквы кажется несущественной, однако рыбий жир чаще продается как лекарство со всеми сложностями в регистрации средства. Получают его исключительно из печени рыб жирных пород. В нем треть суточной дозы витаминов А, D, йода и железа. Для приготовления пищевой добавки — рыбного жира — перерабатывают любую доступную рыбу, а в расход идет не только печень, но и все внутренности целиком. Витаминов в рыбном жире в десятки раз меньше, но кислоты Омега-3, необходимой для подвижности суставов и правильной работы мозга, там вдвое больше.

Сначала потроха для рыбного жира вываливают в огромную мясорубку и хорошо проваривают. Но делают это не в кастрюле на плите, а при помощи насосов гоняют фарш по трубам и обрабатывают со всех сторон горячим паром. Пройдя сквозь лабиринты труб, фарш от нагрева как бы расслаивается на воду, жир и белок. Затем попадает в огромную стиральную машину, барабан которой вращается со скоростью до двух тысяч оборотов в минуту, разделяет эти слои. Воду сливают в канализацию, остатки потрохов — в мусор, а вот ценный жир заливают в специальную емкость. Этот вытопленный рыбный жир в контейнерах весом в тонну разъезжается по заводам. Производители признаются: без красителей в псевдоикорном бизнесе никуда.

В основном используются натуральные красители. Это «кармин» (Е120), получаемый из насекомых, и краситель «паприка» (Е160С) растительного происхождения. В небольшом количестве добавляются и синтетические красители, обеспечивающие стабильность окраски во время хранения.

Чтобы получилась икра, рыбный бульон смешивают с альгинатом. Тот как бы налипает на капли бульона, а дальше этот комочек болтается по трубам, параллельно охлаждается и застывает. Самое главное — не переборщить, так как если альгината налить слишком много, икринки будут резиновые, а если мало — икра превратится в пюре.

Потом эти шарики отряхивают от вязкого раствора и промывают. Однако вкус у этого изделия пока отсутствует. Чтобы имитация напоминала натуральную икру не только внешне, но и по вкусу, в нее добавляют соль и разные ароматизаторы.

Смесь состоит из соли, сахара и комплексной пищевой добавки, основным компонентом которой является, например, сушеный экстракт из панциря ракообразных. Это позволяет икре придать вкус натуральному продукту. Затем в икру вливают клейкую жидкость: так и более естественно выглядит, и легче мазать на бутерброд.

Но есть еще одна хитрость: на имитацию икры нет никаких ГОСТов. Состав остается на совести производителя. Поэтому некоторые, чтобы сэкономить, в такие банки вообще никакого рыбьего жира не добавляют. И такой продукт не выдерживает нагрева. А значит, на упаковке нужно вчитываться не только в состав, но и искать надпись «пастеризованная».

Если правильно выбрать банку, то имитированная икра окажется вкусной и полезной. Главное, чтобы производитель действительно указывал, что эта икра только «притворяется» натуральной. Иначе говоря, это уже не имитация, а подделка.

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