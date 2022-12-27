В России из ФСБ выгнали генерала, который «жалел» о войне с Украиной 27.12.2022, 15:55

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В его подчинении находилось НИИ по разработке специальных ядов.

В Росси отправили в отставку начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Одной из возможных причин увольнения называют его недовольство из-за начала войны против Украины.

Об этом сообщает The Insider.

Известно, что в подчинении генерала Черновольцева находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Также Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всяческие яды, сотрудники которого подозреваются в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

По официальной версии, Черновольцева якобы отправили на пенсию «по достижении пенсионного возраста», хотя, как пишет издание, в таком случае обычно дают дослужить до 70 лет.

Как рассказал источник The Insider в ФСБ, Кремли были крайне «недовольны учащением утечек информационных баз данных», что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе о приближенных Путина.

Другой сотрудник из ФСБ сообщил изданию, что проживший долгое время в Киеве Черновольцев «очень сожалел о начале специальной военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко».

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