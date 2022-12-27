Путин объявил, о чем договорился с Лукашенко «за чаем» 44 27.12.2022, 16:03

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Переговоры один на один прошли 27 декабря в Русском музее.

Владимир Путин во время встречи с Лукашенко на так называемом «рабочем чаепитии» в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказал, что договорился, чтобы 2023 год в Беларуси был объявлен «годом русского языка».

«Договорились, что 2023 год будем отмечать как год русского языка, поэтому встретиться на рабочий завтрак в Русском музее мне показалось очень кстати», – сказал президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что Русский музей тоже – это «хорошие обстоятельства, чтобы поговорить в том числе и о серьезных делах».

Лукашенко, в свою очередь, благодарил Путина «за Москву, космонавтов и Питер». И за музей.

«Благодарю за музей, Владимир Владимирович. Вы очень правильно заметили: год русского языка, и это очень кстати, это подчеркивает значимость», – заявил Лукашенко.

Диктатор отметил, что, если кто думает, что они «с Владимиром Владимировичем» только чай пили, то это неправда. Мол, сумели за один вчерашний вечер «многие точки расставить над «І».

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась так называемая неформальная встреча «лидеров стран СНГ». Переговоры с Путиным один на один прошли утром 27 декабря в Русском музее.

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