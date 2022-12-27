Литва ужесточает контроль за ввозом древесины из Беларуси 3 27.12.2022, 16:29

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Какие изменения ждут перевозчиков.

Литва ужесточает контроль за ввозом в страну деловой древесины, следующей из Беларуси и России, сообщила пресс-служба литовской таможни. Ведомство указывает, что это вызвано участившимися попытками обойти европейские санкции.

Отныне документы и маршруты перевозки древесины будут проверяться более тщательно. Перевозчики должны будут доказать документально, что в Беларуси и России «товар не перепродавался, не перерабатывался, не хранился, не перегружался в другое транспортное средство или прицеп с товаром не был передан (заменена фура)».

Кроме того, нужно будет предъявлять документы с подтверждением происхождения товаров с информацией о производителе, адресе его производства.

В конце ноября в СМИ появилась информация, что ряд крупных мебельных компаний Евросоюза продолжает закупать сырье у деревообрабатывающих предприятий Беларуси. А уже в декабре вышло расследование, которое показало, что белорусская и российская древесина может попадать в ЕС под видом казахстанской или кыргызстанской.

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