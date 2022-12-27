Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины5
- 27.12.2022, 16:36
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В Беларуси россияне подняли истребитель.
По всей Украине по состоянию на 15:50 по белорусскому времени объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов по украинским городам, пишет «Униан».
Волна тревоги распространилась с севера на восток и запад, а также на юг.
Ранее сообщалось, что россияне подняли в небо Миг-31К – носитель «Кинжалов», а также самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50 «Сергей Атаянц». Оба самолета взлетели с белорусского аэродрома «Мачулищи».