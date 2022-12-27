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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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  • 27.12.2022, 16:36
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

В Беларуси россияне подняли истребитель.

По всей Украине по состоянию на 15:50 по белорусскому времени объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов по украинским городам, пишет «Униан».

Волна тревоги распространилась с севера на восток и запад, а также на юг.

Ранее сообщалось, что россияне подняли в небо Миг-31К – носитель «Кинжалов», а также самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50 «Сергей Атаянц». Оба самолета взлетели с белорусского аэродрома «Мачулищи».

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