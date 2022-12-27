Украинский командир: Вскоре реализуем важный план в Луганской области 27.12.2022, 16:46

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ВСУ имеют преимущество.

Командир роты 112 бригады ТрО Украины, депутат Киевсовета, советник оборонного комитета Юрий Федоренко отметил, что на линии столкновения круглосуточно продолжаются бои.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«В связи с погодными условиями в Луганской области сейчас нет возможности реализовать общий замысел максимально быстро и оперативно. На некоторых участках продолжаются жесткие бои. В результате этих боев ВСУ удается уничтожать технику, артиллерийские средства и живую силу врага. Ежедневно продолжается работа по уничтожению противника», - заметил Федоренко.

По словам командира, на Луганском плацдарме ВСУ имеют преимущество.

«Сейчас инициатива на стороне ВСУ. При накоплении военной техники нам удастся реализовать общий замысел и отгрызть важные логистические центры Луганщины. И это случится в скором времени, это не вопрос полугода, это вопрос месяцев, которые впереди. Под Кременной продолжаются мощные бои. Враг пытается наносить удары по нашим позициям артиллерийскими средствами, малыми группами нащупать слабые места в обороне ВСУ. Но получает по зубам и с потерями отодвигается на выходные рубежи», - добавил Федоренко.

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