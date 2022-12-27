Салат с кукурузой: Семь вкусных рецептов на Новый год
- 27.12.2022, 16:56
Сладкую кукурузу можно добавить практически в любой салат.
Сладкую кукурузу можно добавить практически в любой салат: она хороша с курицей и крабовыми палочками, колбасой и тунцом, грибами и овощами, иногда даже с фруктами. Готовить такие салаты - одно удовольствие! Есть рецепты, где по сути и готовить ничего не нужно: нарезал, смешал - и вся любовь. «Униан» собрал 7 лучших рецептов салатов с кукурузой на любой вкус. Попробуйте - вам понравится!
Салат с кукурузой и курицей - с твердым сыром
Консервированная кукуруза - 120 г
Куриное филе - 350 г
Яйца - 3 шт.
Твердый сыр - 170 г
Майонез - по вкусу.
Отварите куриное филе, яйца сварите вкрутую. Мелко нарежьте филе и очищенные яйца. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.
Салат с кукурузой и курицей - с грибами и морковью
Консервированная кукуруза - 150 г
Куриное филе - 400 г
Шампиньоны - 150 г
Морковь - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Растительное масло
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу
Майонез - по вкусу.
Отварите курицу и остудите. Нарежьте шампиньоны средними кусочками, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, дайте остыть. Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте курицу и лук небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, грибы, соль, перец и майонез, перемешайте.
Салат с кукурузой и тунцом - с оливками и без майонеза
Консервированная кукуруза - 200 г
Консервированный тунец - 220 г
Оливки черные без косточек - 150 г
Базилик - 1/3 пучка
Зеленый лук - 1/3 пучка
Листья салата - 1/2 пучка
Лимонный сок - 3 ст. л.
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу.
Оливки нарежьте колечками. Слейте жидкость с тунца, разомните рыбу вилкой. Мелко нарежьте базилик и зелёный лук, листья салата порвите. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком. Добавьте соль и перец, перемешайте.
Салат с кукурузой и крабовыми палочками - нестареющая классика
Консервированная кукуруза - 170 г
Крабовые палочки - 200 г
Яйца - 3 шт.
Рис пропаренный - 0,5 стакана
Лук красный - 1/2 шт.
Огурец - 1 шт.
Майонез - по вкусу.
Отварите яйца вкрутую и рис. Нарежьте яйца, лук и огурец мелкими кубиками. Мелко нарежьте крабовые палочки. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.
Салат с кукурузой и крабовыми палочками - с апельсином
Консервированная кукуруза - 150 г
Крабовые палочки - 150 г
Яйца - 3 шт.
Апельсин - 1 шт.
Майонез - 1 ст. л.
Чеснок - 1 зубчик
Соль - по вкусу
Молотый чёрный перец - по вкусу.
Совет: майонез можно заменить натуральным йогуртом - будет полезнее.
Сварите яйца вкрутую, остудите. Нарежьте яйца и крабовые палочки небольшими кубиками. Дольки апельсина нарежьте крупными кусочками. Добавьте кукурузу, все перемешайте. Заправьте майонезом, доведите до вкуса солью и перцем, перемешайте.
Салат с кукурузой и колбасой - с огурцами и горошком
Консервированная кукуруза - 120 г
Консервированный горошек - 120 г
Копченая колбаса - 150 г
Маринованный огурец - 1 шт.
Свежий огурец - 1 шт.
Майонез - по вкусу.
Нарежьте колбасу и огурец кубиками. Добавьте кукурузу, горошек, майонез и перемешайте.
Салат из кукурузы и яиц - с печенью трески и сыром
Консервированная кукуруза - 100 г
Печень трески -115 г
Твердый сыр - 100 г
Яйца - 3 шт.
Лук - 1 шт.
Зеленый лук - 1/3 пучка
Соль - по вкусу
Молотый чёрный перец - по вкусу
Майонез - по вкусу.
Сварите яйца вкрутую, остудите. Нарежьте яйца и лук мелкими кубиками. Разомните вилкой печень трески. Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте кукурузу, рубленый зелёный лук, майонез. Перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса.