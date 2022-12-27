Салат с кукурузой: Семь вкусных рецептов на Новый год 27.12.2022, 16:56

Сладкую кукурузу можно добавить практически в любой салат.

Сладкую кукурузу можно добавить практически в любой салат: она хороша с курицей и крабовыми палочками, колбасой и тунцом, грибами и овощами, иногда даже с фруктами. Готовить такие салаты - одно удовольствие! Есть рецепты, где по сути и готовить ничего не нужно: нарезал, смешал - и вся любовь. «Униан» собрал 7 лучших рецептов салатов с кукурузой на любой вкус. Попробуйте - вам понравится!

Салат с кукурузой и курицей - с твердым сыром

Консервированная кукуруза - 120 г

Куриное филе - 350 г

Яйца - 3 шт.

Твердый сыр - 170 г

Майонез - по вкусу.

Отварите куриное филе, яйца сварите вкрутую. Мелко нарежьте филе и очищенные яйца. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.

Салат с кукурузой и курицей - с грибами и морковью

Консервированная кукуруза - 150 г

Куриное филе - 400 г

Шампиньоны - 150 г

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Растительное масло

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Майонез - по вкусу.

Отварите курицу и остудите. Нарежьте шампиньоны средними кусочками, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, дайте остыть. Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте курицу и лук небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, грибы, соль, перец и майонез, перемешайте.

Салат с кукурузой и тунцом - с оливками и без майонеза

Консервированная кукуруза - 200 г

Консервированный тунец - 220 г

Оливки черные без косточек - 150 г

Базилик - 1/3 пучка

Зеленый лук - 1/3 пучка

Листья салата - 1/2 пучка

Лимонный сок - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу.

Оливки нарежьте колечками. Слейте жидкость с тунца, разомните рыбу вилкой. Мелко нарежьте базилик и зелёный лук, листья салата порвите. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком. Добавьте соль и перец, перемешайте.

Салат с кукурузой и крабовыми палочками - нестареющая классика

Консервированная кукуруза - 170 г

Крабовые палочки - 200 г

Яйца - 3 шт.

Рис пропаренный - 0,5 стакана

Лук красный - 1/2 шт.

Огурец - 1 шт.

Майонез - по вкусу.

Отварите яйца вкрутую и рис. Нарежьте яйца, лук и огурец мелкими кубиками. Мелко нарежьте крабовые палочки. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.

Салат с кукурузой и крабовыми палочками - с апельсином

Консервированная кукуруза - 150 г

Крабовые палочки - 150 г

Яйца - 3 шт.

Апельсин - 1 шт.

Майонез - 1 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Соль - по вкусу

Молотый чёрный перец - по вкусу.

Совет: майонез можно заменить натуральным йогуртом - будет полезнее.

Сварите яйца вкрутую, остудите. Нарежьте яйца и крабовые палочки небольшими кубиками. Дольки апельсина нарежьте крупными кусочками. Добавьте кукурузу, все перемешайте. Заправьте майонезом, доведите до вкуса солью и перцем, перемешайте.

Салат с кукурузой и колбасой - с огурцами и горошком

Консервированная кукуруза - 120 г

Консервированный горошек - 120 г

Копченая колбаса - 150 г

Маринованный огурец - 1 шт.

Свежий огурец - 1 шт.

Майонез - по вкусу.

Нарежьте колбасу и огурец кубиками. Добавьте кукурузу, горошек, майонез и перемешайте.

Салат из кукурузы и яиц - с печенью трески и сыром

Консервированная кукуруза - 100 г

Печень трески -115 г

Твердый сыр - 100 г

Яйца - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Зеленый лук - 1/3 пучка

Соль - по вкусу

Молотый чёрный перец - по вкусу

Майонез - по вкусу.

Сварите яйца вкрутую, остудите. Нарежьте яйца и лук мелкими кубиками. Разомните вилкой печень трески. Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте кукурузу, рубленый зелёный лук, майонез. Перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса.

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